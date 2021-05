DIRECT. Euro 2021 : Didier Deschamps rappelle Karim Benzema, qui n'a pas joué avec les Bleus depuis 2015

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Nous ne sommes pas des sélectionneurs... nous sommes des supporters... allons supportons notre équipe de France, même dans la tempête, dans les bons moments comme dans les mauvais... Benzema a fait une très bonne saison et tout le monde a droit au pardon... Allez les Bleus !

: Je ne comprends pas n'empêche : certes Benzema a des arguments solides pour prétendre à une place chez les Bleus, mais sérieusement le gars est absent depuis 6 ans, ne connaît pas la plupart des Bleus en place (ballon au pied j'entends) et DD le rappelle 3 semaines avant l'Euro ? Mais c'est pas un risque, ça ? Sans parler qu'il n'a plus l'habitude des matchs internationaux, on table sur 2/3 matchs amicaux pour lui trouver une place ?? Il aurait pas fallu commencer à tester des combines depuis quelques matchs déjà (bon, on oublie le Covid deux minutes, hein) pour s'assurer que ça puisse le faire ? Je comprends pas DD, il a une machine super bien huilée et là il veut absolument ajouter d'un coup un nouveau rouage, certes de qualité, mais qui n'a peut-être plus de place....

: Benzema se mettra-t-il au service de l'équipe de France ou voudra-t-il que l'équipe de France se mette à son service ? Pas gagné !

: A tous les rageux qui disent pis que pendre de Karim Benzema, sachez que l'attaquant du Real avait été épinglé par les Football Leaks... pour son patriotisme fiscal (comme le montre cet article de Mediapart). Il avait choisi de payer ses impôts sur le droit à l'image en France, quand Ronaldo et Messi se planquaient derrière des montages complexes dans les paradis fiscaux.

: Parler du comportement de Benzema en 2014, il y a 7 ans. C’est proche du ridicule. On peut aussi parler de la virée nocturne de Griezmann avec les espoirs en 2012 aussi.

: Perso je ne doute pas un instant que Didier Deschamps s'est assuré en amont de l'attitude de Benzema pendant l'Euro. Sinon, ce joueur restera sur la touche.

: Fun fact : Jean-Yves Le Drian est ministre depuis plus longtemps (mai 2012) que Deschamps est sélectionneur

: @Plisc Dans le football moderne, il n'y a souvent la place que pour un seul avant-centre, or Olivier Giroud et Karim Benzema ne peuvent occuper que ce poste. Donc, forcément, ils sont en concurrence. Sur RMC, il déclarait l'an dernier : "Cette rivalité supposée avec Karim était créée de toutes pièces. (...) Je n'avais rien à voir avec ça, on joue simplement au même poste."



Ne cachons pas le fait qu'Olivier Giroud ne joue pratiquement plus en club, et qu'il a déjà été borduré par Marcus Thuram ou Anthony Martial en bleu récemment. Si l'attaquant de Chelsea avait marqué 40 buts cette saison, pas sûr qu'on aurait revu Karim Benzema en bleu...

: C'est quoi l'histoire entre Giroud et Benzema ? Je vois partout que les deux sont comme deux aimants qui se repoussent.

: @Arsène Là, vous avez un argument qui se tient. Bien que la nature d'un attaquant soit d'être forcément égoïste, on va voir comment Karim Benzema va se fondre dans le collectif où Antoine Griezmann est le cerveau de l'équipe. Didier Deschamps a trois semaines pour plancher sur son animation offensive.

: En sélectionnant Benzema, je pense que Didier Deschamps fait fi de la notion de collectif... Benzema ne la joue pas collectif en équipe de France, rappelez-vous le quart de finale de Coupe du Monde 2014 où il minaude, ne pense qu'à lui ! Un vrai scandale, son attitude... sans parler des affaires par la suite !! Dommage cette décision... vraiment dommage.

: @Davidbzh Didier Deschamps est assis sur le banc des Bleus depuis l'automne 2012, ça va bientôt faire 10 ans. Seul le sélectionneur allemand Joachim Low affiche une longévité comparable (et ce dernier va rendre son tablier à la fin de l'Euro, alors que le bail de "Dédé" n'a pas encore de fin).

: Bonjour FI et merci pour votre fil info.Petite question 😉 : depuis combien de temps Didier Deschamps est avec les bleus, en tant que joueur et sélectionneur? Ça doit faire un bail (mais merité)...

: 🇫🇷 Euro 2021....Enfin Benzema officiellement en équipe de France 🇫🇷 Il le mérite et puis depuis 2015 c'est long, l'eau a déjà coulé sur les ponts.... Félicitations Benzema sincèrement, tu le mérites.

: Un rappel utile à ceux qui croient que Didier Deschamps, formé à l'école italienne, va jouer en 4-2-4 avec une attaque de feu.

: @Haamori et Karim Benzema n'a jamais enlevé qu'il était un joueur de l'équipe de France de sa bio sur les réseaux sociaux, et s'il ne chante pas la Marseillaise, un certain Michel Platini ne la chantait pas plus. Il a certes déclaré que "Deschamps avait cédé à la partie raciste de la France", lors de son bannissement après l'affaire de la sextape, mais les deux hommes se sont expliqués. On peut donc trouver votre indignation à géométrie variable...

: Pour l'équipe de France, peut-être, mais pour la France, non sélectionner un joueur qui crache sur son pays chante pas la Marseillaise et se revendique d'un autre pays désolé mais c'est n'importe quoi donc cette année je vous soutiendrai pas, comme beaucoup.

: On est en famille devant notre écran, atterrés, écœurés du retour de Benzema, joueur qui a craché sur la France et les Bleus.. C'est quoi le message de son retour ? A quoi ça sert ? Dégouté, je ne suis plus supporter des Bleus pour cet Euro !

: Bonsoir @Mina. Laissons à Pierre Godon l'actu et quant à moi je prends volontiers votre question . Comme l'a annoncé le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, sur Twitter, le vol AF342 a décollé de Roissy cet après-midi, direction Montréal, devenant "le tout premier vol long-courrier avec du biocarburant aérien durable produit en France." Ces biocarburants peuvent être mélangés à 50% avec du kérosène. Mais pour l'instant, leur utilisation est extrêmement limitée, en raison de leur coût prohibitif, expliquait sur franceinfo en avril Frédéric Beniada, dans ses "Chroniques du ciel."

: Déçu pour Théo Hernandez, qui a travaillé d'arrache-pied pour ça :(

: "Je ne vais pas me plaindre du potentiel offensif de l'équipe de France", sourit Didier Deschamps, qui s'amuse de sa réputation d'entraîneur défensif en soulignant qu'il a appelé huit joueurs offensifs.

: Mais non, Didier DESCHAMPS a craqué ! Benzema est, certes, bon sportivement mais dans un collectif avec ses affaires, ça va mettre une drôle d'ambiance !

: "En le sélectionnant, je considère que c'est pour le bien de l'équipe de France, qui est censée être meilleure que Karim Benzema. Mais ce n'est pas éliminer Olivier Giroud. N'oubliez pas que pendant des années, on a obtenu d'excellents résultats [avec lui]."

: "Depuis que je suis sélectionneur, j'ai toujours mis au second plan mon cas personnel. Je considère que l'équipe de France est au-dessus de tout et ne m'appartient pas", poursuit le sélectionneur, qui a prouvé par le passé sa capacité à se rabibocher avec Adrien Rabiot par exemple.

: Didier Deschamps refuse de dévoiler "un seul mot" de la discussion qu'il a eue avec l'attaquant du Real Madrid.

: "Pour arriver à cette décision aujourd'hui, il y a eu des étapes importantes. On s'est vus, on a discuté longuement. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, pour en arriver à prendre cette décision-là aujourd'hui."

: C'est officiel : Karim Benzema est rappelé en équipe de France dans la liste des 26 joueurs retenus pour l'Euro !

: Première surprise de la liste, la présence du défenseur du FC Séville, Jules Koundé, qu'on aurait plutôt attendu avec les Espoirs ou pour les Jeux !

: "Je pense que la liste d'il y a un an n'aurait pas été la même que ce soir", reconnaît Didier Deschamps. "Mais ça n'aurait pas été la même dans un mois non plus."

: C'est parti pour l'annonce de la liste des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps pour l'Euro !

: @Fan de foot S'il est rappelé, on peut penser que Karim Benzema ne sera pas là pour cirer le banc, et ça supposerait que Didier Deschamps revoie son animation offensive. L'attaquant du Real Madrid est peut-être plus efficace qu'Olivier Giroud, mais défend moins. Se pose aussi la question de l'articulation offensive avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

: Relancer un joueur majeur qui n'a plus joué depuis des années en équipe de France et n'est pas réputé pour son sens du collectif directement pour une grosse échéance, est-ce que ce ne serait pas faire une "Aurier", comme aurait pu dire l'ancien sélectionneur Laurent Blanc ?

: @CyrilloByrillo Franchement, vous nous auriez posé la question sans les papiers très affirmatifs du Parisien et de L'Equipe ce matin, je pense que nous l'aurions balayé d'un revers de main, comme l'a fait Didier Deschamps lui-même lors d'une conférence de presse au Kazakhstan au printemps. Je vous avoue que j'ai encore du mal à y croire, tant la brouille entre les deux hommes semblait profonde. Mais Deschamps a montré qu'il ne se brouillait jamais définitivement avec les joueurs, comme l'ont montré les précédents avec André-Pierre Gignac à l'OM ou Adrien Rabiot chez les Bleus.

: Benzema en serait selon L'Equipe - qu'en pense franceinfo ?

: Vous pouvez toujours calmer votre impatience avec l'outil de nos camarades de franceinfo sport, qui vous proposent de composer votre propre liste. J'ai un bémol malgré tout : il manque le Lensois Jonathan Clauss, auteur d'une saison phénoménale en Ligue 1. Espérons que Didier Deschamps, lui, pensera à lui :-)

: De nombreuses fuites - ou supposées telles- ont déferlé sur les réseaux sociaux depuis ce matin. On a plus l'habitude de voir ça pour des remaniements ministériels, mais pour l'annonce d'une liste des Bleus, c'est une première. Tour à tour, Karim Benzema (plus appelé depuis 2015) et Blaise Matuidi (qui s'est exilé aux Etats-Unis) ont été annoncés chez les Bleus pour l'Euro.

: Bonsoir Marie-Adélaïde, bonsoir à toutes et à tous. Je viens prêter main-forte le temps de l'annonce de la liste des 26 pour l'Euro que va faire Didier Deschamps dans 20 minutes. Oui, les 26 car ,Covid oblige, l'UEFA a élargi le nombre de joueurs retenus pour la compétition, qui se déroulera dans une douzaine de pays d'Europe dans un mois.





: Dans les commentaires, vous me demandez ce que je pense des rumeurs et autres informations concernant la liste des 26 pour l'Euro, attendue ce soir. Ma réponse : je n'en sais rien. Heureusement, mon collègue Pierre Godon, bien mieux informé que moi sur le sujet, vient de nous rejoindre. Bonsoir Pierre (et merci d'être là. Vraiment).







: Quatre personnes, soupçonnées d’avoir participé à l'agression du père du joueur du PSG Marquihnos en mars dernier et au cambriolage de son domicile, ont été interpellées, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information de L'Equipe. Les suspects, âgés de 17, 20, 28 et 29 ans, ont été arrêtés à Paris, dans l'Essonne et le Val-de-Marne.







: Quels joueurs seront convoqués ce soir par Didier Deschamps pour jouer l'Euro avec l'équipe de France ? Si la hiérarchie des gardiens et des attaquants ne laisse que peu de place aux doutes, quelques surprises pourraient émerger au milieu et en défense. Certains pourraient profiter de la liste élargie à 26 noms afin de s'y glisser. Franceinfo sport vous propose un tour d'horizon des postulants.







