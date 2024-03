Espoirs : à quatre mois de leur duel aux Jeux olympiques, les Bleuets concèdent le nul contre les Etats-Unis malgré deux buts d'avance

Il reste du travail. A 121 jours de son entrée dans le tournoi olympique face à ce même adversaire, l'équipe de France Espoirs a concédé un match nul frustrant face aux Etats-Unis en amical (2-2), lundi 25 mars à Sochaux. Logiquement devant au score grâce à des réalisations d'Arnaud Kalimuendo sur penalty (26e) et d'Andy Diouf d'une frappe de loin (79e), les Bleuets se sont rendus coupables d'une déconcentration fatale en fin de match, encaissant deux buts de Griffin Yow (86e) et Cade Cowell (89e).

Une prestation extrêmement frustrante pour les jeunes de Thierry Henry, déjà difficiles vainqueurs de la Côte d'Ivoire vendredi (3-2). Dans une partie bien moins rythmée qu'il y a quatre jours, durant laquelle ils avaient fait la différence, les U23 ont finalement été punis de leurs errements défensifs et d'une fatigue physique due notamment à un manque de remplaçants, avec seulement 15 joueurs de champ sur la feuille de match.

"On ne pouvait pas faire de changements, avec trop de malades dans la semaine. Manu Koné se blesse. On savait qu'on allait lutter en fin de match. On a été en mode JO, avec deux matchs rapprochés. Les joueurs frais côté américain ont fait la différence. On n'avait pas ce luxe", a justifié le sélectionneur au micro de La Chaîne L'Equipe, alors qu'un virus a décimé le groupe des Bleuets ces derniers jours (Malo Gusto, Enzo Millot, Lenny Yoro étaient forfaits, en plus de la blessure de Bradley Barcola).

Cherki, Kalimuendo, Diouf et Truffert marquent des points

Tout n'est pourtant pas à jeter. Aligné après deux sorties de banc convaincantes contre Toulouse avec l'OL et face aux Eléphants, Rayan Cherki s'est fait remarquer dans sa position préférentielle, au cœur du jeu. Certes moins juste techniquement, le Lyonnais s'est tout de même montré décisif en provoquant le penalty de l'ouverture du score pour une faute de main adverse. De quoi permettre à un bon Arnaud Kalimuendo d'apporter sa huitième contribution en sept matchs sous Thierry Henry (5 buts, 3 passes).

Si parmi les nouveaux venus de la génération 2001, le défenseur Bafodé Diakité, qui a contraint son gardien Guillaume Restes à s'illustrer d'une superbe parade sur une tête américaine (6e), et le capitaine Manu Koné, sorti blessé à l'heure de jeu, n'ont pas réussi à tirer profit de leurs titularisations, Adrien Truffert a lui été déterminant. Auteur d'une bonne entrée, il est à l'origine du second but français inscrit par Andy Diouf, récompensé après un poteau trouvé en première période (23e). De bon augure pour les deux hommes, alors que Thierry Henry communiquera sa liste olympique de 18 noms fin mai.

Il restera ensuite trois matchs de préparation début juillet pour monter en puissance d'ici au 24 juillet, date des retrouvailles avec les Américains à Marseille, pour le premier match des Français aux Jeux. Entre-temps, les deux équipes se seront vraisemblablement renforcées avec trois joueurs de plus de 23 ans.