En images Karim Benzema de nouveau en Bleu : les cinq moments clés de son parcours en équipe de France

Ne jamais dire jamais. Karim Benzema, l'attaquant phare du Real Madrid, a été sélectionné par Didier Deschamps pour participer à l'Euro 2021. Il reprend ainsi le fil d'une carrière internationale mise entre parenthèses pendant plus de cinq ans. Retour en images sur les moments marquants de Benzema chez les Bleus.

Premiers pas en Bleu

Premier match, premier but. En mars 2007, le phénomène Benzema débarque en équipe de France et honore sa première sélection en ouvrant son compteur but lors d'un match amical entre la France et l'Autriche, le premier d'une longue série (27 de 2007 à 2015).

Le défenseur autrichien Martin Hidenrivalise avec l'attaquant français Karim Benzema lors du match de football amical contre l'Autriche, le 28 mars 2007 au Stade de France. (MARTIN BUREAU / AFP)

Panne sèche

1222 minutes sans marquer avec les Bleus. C'est le triste record détenu par Karim Benzema. Une disette à laquelle il met fin le 11 octobre 2013, en étant l'auteur d'un des six buts inscrits lors d'un match amical face à l'Australie.

Karim Benzema est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué lors du match de football amical opposant la France à l'Australie, le 11 octobre 2013 au Parc des Princes, à Paris. (JEAN MARIE HERVIO / DPPI MEDIA)

Artisan du miracle contre l'Ukraine

Benzema brille, la France aussi. L'attaquant madrilène participe au sauvetage des Bleus le 19 novembre 2013 lors du match de barrage retour face à l'Ukraine pour le compte des qualifications de la Coupe du Monde 2014. Après une lourde défaite au match aller (2-0), Benzema répond présent au retour et inscrit l'un des buts de la victoire (3-0) qui permet aux Bleus de se qualifier pour la Coupe du monde. "C’est ma plus belle émotion sous le maillot bleu", lance-t-il devant les caméras.

Karim Benzema célèbre à la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 la victoire des Bleus lors du match retour entre la France et l'Ukraine au Stade de France à Saint-Denis, à l'extérieur de Paris, le 19 novembre 2013. (JEAN MARIE HERVIO / DPPI MEDIA)

Stoppé au mondial brésilien

Si le mot "amer" avait une image. Sensation de la phase de poules de la Coupe du monde 2014, avec dix buts marqués en trois matchs, l'équipe de France tombe face à l'Allemagne, au terme d'un quart de finale chargé de regrets. Mené 1-0 par la Mannschaft dès la 13e minute, Benzema se procure une occasion en or d'égaliser dans le temps additionnel (90'+4). Malheureusement, la main droite du gardien de but allemand Manuel Neuer éteint tous les espoirs des Bleus.

Karim Benzema tente de marquer contre le gardien Manuel Neuer de l'Allemagne lors des quarts de finale la Coupe du Monde de football 2014 face à l'Allemagne à l'Estadio do Maracana à Rio de Janeiro, au Brésil, le 4 juillet 2014. (MARCUS BRANDT / MAXPPP)

Dernier doublé

La fin d'une ère. Sans vraiment le savoir, Karim Benzema dispute, le 8 octobre 2015, son dernier match de football avec les Bleus, lors d'une rencontre amicale face à l'Arménie. L'attaquant quitte l'équipe de France en beauté en inscrivant deux buts à une minute d'intervalle.