Direct France-Norvège : les Bleues visent une troisième victoire... Suivez le dernier match du Tournoi de France

Après la démonstration face à l'Uruguay (5-1), les joueuses de Corinne Diacre vont tenter de décrocher un nouveau succès dans le tournoi, mardi, face à la Norvège.

Effectuer la passe de trois. Après deux victoires contre l'Uruguay et le Danemark, l'équipe de France dispute son dernier match du Tournoi de France contre la Norvège, mardi 21 février (21h10) au stade Raymond-Kopa (Angers). Les joueuses de Corinne Diacre ont l'occasion de réaliser le sans-faute et ainsi faire le plein de confiance dans cette compétition amicale, qui sert de répétition aux Bleues avant la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande dans cinq mois.

Premières de ce tournoi, les Françaises n'ont encaissé qu'un but pour six marqués et sont en ballotage favorable pour remporter la compétition. Le staff tricolore pourrait profiter de ce dernier match pour faire tourner l'effectif et donner du temps de jeu aux nouvelles venues.