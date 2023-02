Direct France-Danemark : les Bleues veulent engranger de la confiance avant la Coupe du monde... Suivez le Tournoi de France

À cinq mois du Mondial, l'équipe de France féminine affronte le Danemark, mercredi (21h10) à Laval, en ouverture du Tournoi de France. L'occasion pour Corinne Diacre et les Bleues de régler les tous derniers détails avant la Coupe du monde.

Tenantes du titre, les Bleues retrouvent le Danemark au stade Francis Le Basser (Laval) en match d'ouverture du Tournoi de France, mercredi 15 février. En dépit du caractère amical de la compétition, la sélectionneuse de l'équipe de France Corinne Diacre prend très au sérieux cette troisième édition du Tournoi. "Nous souhaitons gagner avant tout, a-t-elle insisté dans un entretien publié sur le site de la FFF, lundi 13 février. Il ne faut pas se tromper de rendez-vous pour la saison et bien utiliser toutes les opportunités qui nous sont offertes pour préparer au mieux notre Coupe du Monde."

La surprise de ce Tournoi de France reste le retour de Kheira Hamraoui dans le groupe tricolore, quinze mois après son agression et plus d'un an après sa dernière sélection.