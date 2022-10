Coupe du monde 2023 : épargnées lors du tirage au sort, les Françaises affronteront le Brésil, la Jamaïque, et un barragiste en phase de poules

Un bon tirage pour la France. Les Bleues recontreront le Brésil, la Jamaïque, et un barragiste lors du premier tour de la Coupe du monde, qui se déroulera au cœur de l’été prochain (20 juillet-20 août 2023) en Nouvelle-Zélande et en Australie. Le tirage au sort, qui a eu lieu à Auckland (Australie), samedi 22 octobre, a donc été plutôt favorable aux Françaises, leur évitant les redoutables Canadiennes, récentes championnes olympiques, ainsi que les grosses équipes du Danemak, des Pays-Bas et de la Norvège.

Pour leur premier match, les Tricolores affronteront donc la Jamaïque le 23 juillet, puis le Brésil le 29 avant d'en finir avec leur poule face à un barragiste le 2 août. Têtes de série numéro 5, les Bleues étaient assurées d’éviter au premier tour les Américaines, doubles tenantes du titre (et qui ont éliminé la France en quarts lors du dernier Mondial), ainsi que les championnes d’Europe anglaises. Tombées dans le groupe F, et les Etats-Unis dans le groupe E, les Françaises pourraient même ne rencontrer les Américaines qu'en finale du Mondial si les deux équipes venaient à se qualifier.

Tous les matchs de poule en Australie

La première vraie difficulté pourrait intervenir dès les huitièmes de finale, puisque le groupe de la France rencontrera celui de l'Allemagne, sa bête noire. Pour éviter les Allemandes, il faudra terminer première de son groupe, tout comme l'Allemagne. La France jouera ses trois matchs en Australie (+11h), avec des horaires plus favorables que ceux de la Nouvelle-Zélande (+13 heures) pour le public français.

En attendant, après deux défaites consécutives en matchs amicaux, en Allemagne (2-1) puis en Suède (3-0), les Bleues espèrent renouer avec la victoire face à la Norvège, le 10 novembre prochain, à Alicante (Espagne). Mais l'incertitude plane toujours sur le clan tricolore après les blessures de deux joueuses majeures, la Parisienne Marie-Antoinette Katoto, et la Lyonnaise Griedge Mbock.