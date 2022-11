Coupe du monde 2022 : Presnel Kimpembe, "insuffisamment rétabli", déclare forfait pour le Mondial au Qatar, Axel Disasi appelé à sa place

Cinq jours après avoir été convoqué dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), Presnel Kimpembe a déclaré forfait, car "insuffisamment rétabli de sa blessure", lundi 14 novembre. C'est le joueur de 27 ans lui-même qui s'est jugé trop juste pour "être en mesure de tenir sa place au sein de la défense des Bleus", selon le communiqué de l'équipe de France.

Insuffisamment rétabli de sa blessure, Presnel Kimpembé ne participera pas à la Coupe du Monde. a été appelé pour le remplacer !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/UpaVQZWPWf — Equipe de France (@equipedefrance) November 14, 2022

"Cette décision a été prise ce matin, à Clairefontaine, après un échange entre le joueur et le médecin de l’équipe de France, le docteur Franck Le Gall, puis entre le joueur et Didier Deschamps." Le défenseur central du PSG, aux 28 sélections en Bleus, est remplacé dans le groupe des 26 par le Monégasque Axel Disasi.

Un coup dur pour Didier Deschamps

L'absence du champion du monde est un coup dur pour Didier Deschamps, qui avait fait du Parisien son titulaire dans l'axe gauche de la défense, après les blessures à répétition de Samuel Umtiti. Absent du dernier rassemblement de l'équipe de France après une blessure à l'ischio, puis touché au tendon d'Achille au début du mois de novembre, Presnel Kimpembe avait rejoué 15 minutes lors de la victoire du PSG contre Auxerre (5-0), dimanche, mais n'a pas retrouvé assez de sensations pour disputer le Mondial au Qatar.

"Malheureusement, ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrai pas assurer un rendement à 200% et je ne souhaite pas déstabiliser le groupe", s'est désolé le natif de Beaumont-sur-Oise sur ses réseaux sociaux. "Je souhaite la meilleure des compétitions à tous mes coéquipiers, j'ai confiance en vous et je serai toujours votre premier supporter...".

Alors que les joueurs français retenus pour la Coupe du monde sont attendus à Clairefontaine lundi, le groupe de Didier Deschamps se retrouve chamboulé avec la convocation surprise de Marcus Thuram, et l'arrivée d'Axel Disasi en remplacement de Presnel Kimpembe. Le défenseur de l'AS Monaco était titulaire au stade Louis II, dimanche soir, pour la défaite de son équipe face à l'Olympique de Marseille (2-3). Il va va donc se consoler en découvrant, à 24 ans, l'équipe de France A pour la première fois de sa carrière.