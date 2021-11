Affaire de la sextape : Mathieu Valbuena, "satisfait" du jugement, critique Noël Le Graët, le "fantôme"

"Je suis satisfait que mon statut de victime ait été reconnu par la justice. Je suis sûr d'avoir fait mon devoir de citoyen en portant plainte et en ne faisait pas droit au chantage", a réagi ce jeudi 24 novembre Mathieu Valbuena sur l'antenne de RMC, dont il est consultant, après la condamnation à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende infligée plus tôt dans la journée à Karim Benzema pour son implication dans l'"affaire de la sextape".

La révélation de l'affaire a précipité la fin de carrière internationale de Valbuena, désormais à l'Olympiakos en Grèce. "Ça m'a coûté un ou deux ans" en sélection, a assuré Valbuena. "Quand tu côtoies le haut niveau avec l'équipe de France, qui est une vitrine, ce qui se fait de mieux, être évincé ainsi, c'est difficile", a-t-il résumé.

"Aucun soutien de la part de la Fédération"

"Aujourd'hui l'équipe de France a besoin de ses meilleurs joueurs (...), je ne suis personne pour dire s'il doit être sélectionné ou pas", a réagi Valbuena, alors que Benzema a été rappelé en mai dernier par Didier Deschamps et que son avenir chez les Bleus ne semble pas être remis en cause par ce jugement. L'attaquant du Real Madrid devrait faire appel, comme l'ont annoncé ses avocats.

"La seule chose que je vois, c'est que je n'ai reçu aucun soutien" de la part de la Fédération, a affirmé Valbuena, alors que "je suis victime de tout ça, c'est avéré même si certains pouvaient encore en douter". Le milieu aux 52 sélections a critiqué en particulier l'attitude de Noël Le Graët qui, selon lui, n'a pas pris la peine de l'appeler.

"Quand je faisais les beaux jours de l'équipe de France, Le Graët me léchait les bottes. Par contre quand on disparaît des radars, c'est M. Fantôme."@MathieuVal8 n'épargne pas le président de la FFF Noël Le Graët après le verdict de l'affaire de la sextape. #RMCLive pic.twitter.com/y8sD1tiMbh — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 24, 2021

Le milieu de l'Olympiakos de 37 ans s'est félicité néanmoins d'avoir "toujours gardé la tête haute", là où "beaucoup auraient pu sombrer". "Aujourd'hui je me sens épanoui dans le pays et le club où je suis. J'ai fait le deuil de l'équipe de France depuis bien longtemps mais ce n'était pas facile de tourner la page", a conclu le milieu offensif.