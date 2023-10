Éliminatoires de l’Euro 2024 : le match Belgique-Suède arrêté à la mi-temps après une fusillade à Bruxelles

La rencontre avait lieu au stade du Roi Baudouin, dans la capitale belge.

Le football au second plan. Alors que la Belgique et la Suède s'affrontaient dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2024, lundi 16 octobre, la rencontre a été suspendue à la mi-temps. Cette décision, annoncée par le speaker du stade du Roi Baudouin plus de vingt minutes après le renvoi des joueurs aux vestiaires, intervient alors qu'une fusillade a éclaté plus tôt dans la soirée, dans les rues de Bruxelles, faisant deux victimes. Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a qualifié l'attaque de "lâche attentat", avant de préciser que les victimes étaient de nationalité suédoise. Les supporters ne sont pas autorisés à quitter le stade, pour le moment.