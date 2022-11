DIRECT. Liste de Didier Deschamps : quels Bleus vont accompagner Mbappé, Benzema et Lloris à la Coupe du monde au Qatar ?

"Il y a des sujets de préoccupation communs entre Joe Biden et les républicains, comme la question de la renaissance industrielle aux Etats-Unis (...) Il existe de nombreux points communs sur lesquels ils peuvent essayer de travailler ensemble."

#MIDTERMS2022 Alors que les résultats partiels semblent confirmer le basculement côté républicain de Chambre des représentants, Célia Belin, assure que le président américain et les républicains pourraient s'entendre sur plusieurs sujets comme "la renaissance industrielle", "les transports", "la question de la Chine avec l'investissement dans la défense et la puissance américaine, la recherche et développement, les nouvelles technologies..."