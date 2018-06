VIDÉO. Foot : pour rompre le jeûne du ramadan en plein match, le gardien de la Tunisie simule un malaise

Un malaise bidon pour se remplir le bidon ? En plein match amical face à la Turquie, vendredi 1er juin, le gardien de la Tunisie a prétexté une douleur pour permettre à ses coéquipiers de rompre le jeûne du ramadan et de reprendre des forces. Comme le montre cette vidéo réalisée par le HuffPost, Mouez Hassen s'est effondré sur sa ligne de but durant la deuxième mi-temps sans avoir été victime du moindre contact.

Le site d'Al Jazeera (en anglais) rappelle que le portier avait déjà mis cette stratégie à l'épreuve, quelques jours plus tôt, lors d'un match face au Portugal. Les Tunisiens en avaient profité pour se désaltérer et manger des dattes. Six minutes plus tard, ils avaient égalisé et finalement obtenu un match nul 2-2 contre les Portugais.

Fun fact:

Tunisian National team has played the last two friendlies while fasting. So, whenever the time comes to break Fast. The players have an agreement that the GK would go down so they can get a moment to drink some water and get something to eat #Ramadan #tunisia pic.twitter.com/4Rgz380ukW