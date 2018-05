VIDEO. Découvrez "Live It Up", la chanson officielle de la Coupe du monde en Russie

C'est le morceau que vous risquez d'avoir en tête le mois prochain, que vous le vouliez ou non. La Fifa a dévoilé, vendredi 25 mai, l'hymne officiel de la Coupe du monde qui se tiendra en Russie à partir du 14 juin. Baptisé Live It Up, ce titre en anglais et en espagnol de près de 3'30'' est produit par Diplo et interprété par Nicky Jam, Will Smith et Era Isterefi. "Profite de la vie, car tu n'as qu'une vie", chantent-ils, avant un refrain à base de "Oh ooohhh, oh oh oh oh".

"Les fans qui seront à la finale le 15 juillet peuvent se réjouir de pouvoir assister à un live", précise la Fifa. L'instance rappelle que les précédentes chansons officielles du Mondial étaient, en 2014, We Are One (Ole Ola), avec Pitbull, Jennifer Lopez et Cláudia Leite, et, en 2010, Waka Waka (This Time for Africa), avec Shakira et Freshlyground.