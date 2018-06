Patrice Evra accusé de sexisme après avoir applaudi l'analyse d'une joueuse de football

Son geste ne passe pas. L'ancien joueur de l'équipe de France de football Patrice Evra est accusé de sexisme sur les réseaux sociaux après avoir applaudi l'analyse d'Eniola Aluko, une footballeuse internationale anglaise, sur le plateau de la chaîne anglaise ITV, dimanche 17 juin. Elle venait de commenter le jeu de l'équipe du Costa Rica pendant le Mondial.

"Très bon", réagit l'international français, ponctuant son intervention par un applaudissement. Sur Twitter, plusieurs internautes se sont offusqués de cette attitude, traduisant, selon eux, sa surprise face à la qualité de l'intervention d'Eniola Aluko. "Patrice Evra se montre surpris et 'applaudit' l'analyse d'Eni Aluko... Horrible, sexiste", réagit l'un d'entre eux. "Oh non. Est-ce que Patrice Evra vient d'applaudir Eni Aluko pour son analyse parfaite du Costa Rica ? Il la félicite de connaître les équipes dont ils sont tous là pour parler ?", commente un autre.

Oh no. Did Patrice Evra just give Eni Aluko a round of applause for perfectly summing up Costa Rica? For, like, knowing about the teams they are there to comment on? #cringe #ITV #WorldCup