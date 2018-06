La compagnie aérienne Lufthansa retire une publicité pour le Mondial russe tournée en Ukraine

Oups, la bourde. Lufthansa a retiré des réseaux sociaux un clip promotionnel vantant ses vols vers la Russie en vue du Mondial de football, après avoir reçu de nombreuses critiques. La raison ? Le spot a été tourné... en Ukraine, comme le note un journaliste sur Twitter.

German airline @lufthansa publishes video of German football supporter at @FIFAWorldCup in "#Moscow", #Russia

It's completely produced in #Kyiv, #Ukraine.

1,2 Million people watched the clip since last week.https://t.co/MgLemduOnB pic.twitter.com/NK0tjPt168