Football : Samuel Umtiti refait son célèbre déhanché de la demi-finale du Mondial et l'explique

Le défenseur centrale de l'Equipe de France était l'invité du Canal Football club sur Canal+.

Tout est parti d'un "délire" entre amis. Invité sur le plateau du Canal Football Club, dimanche 26 août, Samuel Umtiti s'est confié sur son célèbre déhanché après son but victorieux en demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre la Belgique.

"Il y a avait deux-trois joueurs avec lesquels j'avais l'habitude de faire ça. C'était un délire entre nous, et c'est une démarche que j'ai l'habitude de faire, pour rigoler bien sûr", a expliqué Samuel Umtiti. "Juste avant le match, j'étais dans les vestiaires et je l'ai fait. Tout le monde a rigolé. Juste à côté, il y avait le coach ou l'adjoint, et c'est pour ça que les gens rigolaient en fait, parce que le coach regardait alors que je ne m'en rendais pas compte. Au final, je me suis dit que je le ferais si je marquais."

. @samumtiti s'explique (un peu) sur sa célébration de but à la Coupe du Monde #CFC pic.twitter.com/SKad5opQeR — Canal Football Club (@CanalFootClub) 26 août 2018

Le joueur ne s'est pas arrêté là, puisqu'en fin d'émission il a refait son désormais célèbre pas de danse.