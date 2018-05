Football : la Russie condamnée pour des chants racistes contre des joueurs français

La fédération russe a écopé d'une amende de 30 000 francs suisses (25 000 euros).

L'incident avait gâché le match Russie-France du 27 mars. La fédération russe de football a écopé d'une amende de 30 000 francs suisses (environ 25 000 euros) à la suite de cris racistes proférés par des supporters lors de ce match amical, a annoncé la Fifa mardi 8 mai.

Durant ce match, gagné par la France par 3 buts à 1 et joué à Saint-Pétersbourg, plusieurs photographes, dont un de l'AFP, avaient entendu des cris de singe visant l'attaquant français Ousmane Dembélé. D'autres joueurs, comme Paul Pogba ou N'Golo Kanté, avaient été visés.

Le racisme est un mal récurrent dans le football russe. Le sujet est étroitement surveillé par la Fifa alors que la Russie se prépare à accueillir la Coupe du monde à partir du 14 juin. Le réseau antidiscriminations Fare (Football Against Racism in Europe) a recensé 89 incidents liés au racisme et à l'extrême droite dans le championnat russe lors de la saison 2016-2017.