Florian Thauvin offre une nouvelle poussette adaptée à un enfant handicapé victime d'un vol

Le petit Enzo, 9 ans, s'était fait dérober sa poussette début juin, et son histoire avait ému de nombreux internautes. L'attaquant des Bleus a voulu lui venir en aide.

Ce sera peut-être le plus beau geste de Florian Thauvin durant cette Coupe du monde. L'attaquant de Marseille, actuellement en Russie avec les Bleus, à offert à Enzo, un enfant de 9 ans, une nouvelle poussette adaptée à son handicap, a révélé le journal Paris Normandie, vendredi 15 juin. La première poussette d'Enzo avait été volée le 8 juin.

Le journal local s'était fait l'écho du vol de la poussette, qui se trouvait dans la voiture de ses parents quand celle-ci a été fracturée dans leur garage. Atteint d'une maladie neurodégénérative rare, le syndrome de Sanfilippo, Enzo a des difficultés à marcher. Sa poussette, en partie financée par la Sécurité sociale, avait tout de même coûté plus de 600 euros à ses parents, explique Paris Normandie.

Avec les dons, ils pourront aussi acheter une voiture

L'histoire d'Enzo avait provoqué l'émotion sur les réseaux sociaux, et "les dons et les promesses de dons ont afflué de toute la France et au-delà", affirme Paris Normandie. L'histoire a touché Florian Thauvin. Jeudi, l'Union nationale des footballeurs professionnels a appelé la famille : elle "m’a annoncé qu’un joueur de football professionnel voulait offrir une nouvelle poussette à Enzo", raconte la mère à Paris Normandie. Avant, dans la soirée, de leur apprendre qu'il s'agissait de l'ailier de l'équipe de France.

Il s'acquittera d'une facture de 1 202 euros. Une somme à laquelle s'ajoutent les autres dons, qui permettront à la famille du petit garçon "d'acheter une voiture adaptée au handicap d’Enzo, qui pourrait bientôt être en fauteuil roulant coquille".