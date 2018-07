Eurozapping : scandale dans le football allemand, des feux de forêt en Grèce

L'équipe d'Allemagne de football secouée par un scandale de racisme lundi 23 juillet. Mesut Özil, milieu de terrain, s'estime victime de racisme. Depuis cette photo en mai où il a posé avec le président turc, la revendication de ses origines turques lui a valu de nombreuses attaques. C'est pire depuis l'élimination de l'Allemagne de la Coupe du monde. Le joueur a annoncé sa retraite internationale à 29 ans.

Vacances compliquées avec Ryanair

Des centaines de vols Ryanair au départ de Bruxelles sont annulées mercredi et jeudi. La grève à la compagnie touche aussi l'Espagne, l'Irlande et le Portugal. Pilotes et personnels de cabine exigent de meilleures conditions de travail. Ryanair a prévenu qu'elle ne céderait pas pour préserver son modèle à bas coûts.

Feux de forêt mortels dans la banlieue d'Athènes. Le feu s'est propagé autour de la capitale grecque, attisé par des vents contraires et une canicule persistante. Une personne est morte et 25 autres sont blessées. Lundi soir, les flammes dévorent les habitations et la Grèce a appelé à l'aide ses partenaires européens.

