Eurozapping : la Croatie et la Belgique ont salué leurs héros

La Croatie accueille ses héros. Battus en finale, les Rouge et Blanc ont tout de même été acclamés par une foule en liesse lundi 16 juillet. Plus de 300 000 personnes entre l'aéroport et le centre de Zagreb ont fêté le titre de vice-champion du monde, une place historique pour la Croatie. Luka Modric a été désigné meilleur joueur de la Coupe du monde.

La Belgique mauvaise perdante

La Belgique salue à sa manière le sacre des Bleus. À Bruxelles, les supporters des Diables rouges ont honoré dimanche 15 juillet le retour de leur équipe, battue par la France en demi-finale. "On sait ce que vaut l'équipe et on sait que c'était la meilleure du tournoi", lâche un fan amer. Même sentiment pour le gardien de but Thibaut Courtois, désigné meilleur portier du Mondial par la FIFA : "J'ai regardé la finale, mais j'ai éteint la télé à la 94e minute, car je n'avais pas du tout envie de voir la France célébrer sa victoire".

