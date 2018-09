Coupe du monde : les Bleus étaient "énervés" et "dégoûtés" après le défilé raté sur les Champs-Elysées

A la veille du match contre l'Allemagne, Paul Pogba et Antoine Griezmann sont revenus sur le rendez-vous manqué avec leur public sur les Champs-Elysées, le 16 juillet, après la Coupe du monde.

Eux non plus, ils n'ont pas apprécié. A la veille du match contre l'Allemagne, Antoine Griezmann et Paul Pogba sont revenus, mercredi 5 septembre, sur le défilé raté des Bleus après leur victoire en Coupe du monde. "C'était dommage, ce qui s'est passé sur les Champs-Elysées, le lendemain de la finale (...) c'est passé trop vite", a confié le premier au journal L'Equipe.

Ce 16 juillet, le défilé n'avait duré qu'une dizaine de minutes, au grand dam des supporters qui avaient patienté de longues heures pour voir les joueurs. "La parade était très courte pour nous aussi... On était dégoûtés, on est désolés. On espère vraiment fêter ça avec nos fans et j’espère que ce sera après une victoire", a ajouté Paul Pogba sur RMC. "Les joueurs étaient tous énervés mais, visiblement, on est partis vite pour des raisons de sécurité", poursuit Antoine Griezmann.

Un prétexte mis à mal mardi 4 septembre par les révélations de l'émission "Quotidien". Ce serait sous la pression d'Alexandre Benalla et à la demande d'Emmanuel Macron que le bus des Bleus avait accéléré pour ne pas arriver trop tard à l'Elysée.