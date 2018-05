Coupe du monde de foot : ce qu'il faut retenir de la liste des 23 Bleus

Didier Deschamps a annoncé, jeudi 17 mai, le nom des joueurs qui défondront les couleurs de la France lors de la Coupe du monde de football en Russie.

Il a fait son choix. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a annoncé, jeudi 17 mai, la liste des 23 Bleus qui joueront la Coupe du monde de football en Russie. Franceinfo résume ce qu'il faut en retenir.

Nabil Fekir et Florian Thauvin retenus

Florian Thauvin est récompensé après son excellente saison à l'OM. Nabil Fekir accroche lui aussi une place au sein de l'attaque, tout comme Ousmane Dembélé. Voici l'intégralité de la liste : Alphonse Aréola, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembé, Benjamin Mendy, Benjamin Pavard, Adil Rami, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti, Raphaël Varane, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Steven Nzonzi, Paul Pogba, Corentin Tolisso, Osmane Dembélé, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Kylian Mbappé et Florian Thauvin.

Didier Deschamps a également donné une liste d'éventuels remplaçants, qui devront se tenir prêt en cas de blessure d'un joueur convoqué à Clairefontaine.

Suppléants :

- W. Ben Yedder

- K. Coman

- B. Costil

- M. Debuchy

- L. Digne

- A. Lacazette

- A. Martial

- A. Rabiot

- M. Sakho

- M. Sissoko

- K. Zouma — Equipe de France (@equipedefrance) 17 mai 2018

Dimitri Payet et Laurent Koscielny écartés en raison de blessures

Dimitri Payet, blessé lors de la finale de la Ligue Europa, ne figure pas dans le groupe, tout comme le défenseur Laurent Koscielny, forfait en raison d'une blessure au tendon d'Achille. "J'ai une forte pensée pour lui car c'est une perte importante pour le groupe." Didier Deschamps a adressé quelques mots à l'attention du défenseur d'Arsenal, qui a sans doute été l'un des tous meilleurs Bleus lors du dernier Euro.

Dimitri Payet "était un candidat sérieux à un poste dans les 23", a regretté Didier Deschamps sur le plateau du journal télévisé de TF1 jeudi soir. "Les délais de récupération sur ce type de blessure sont de trois semaines, mais comme il s'agit d'une blessure musculaire, il y a un risque de nouvelle récidive, et à partir de là, dans les délais qui sont les miens et avec une liste de 23 que je devais communiquer, malheureusement pour Dimitri Payet ce n'était pas possible", a-t-il exposé.

Steven N'Zonzi, la petite surprise de la liste

Au milieu de terrain, la sélection du Sévillan de 29 ans Steven Nzonzi est peut-être plus surprenante. "Pourquoi pas lui ? Une équipe, ce ne sont pas que des stars, il n'a pas de génie mais est très efficace dans son rôle. Ce n'est pas un jeune mais il est déjà venu avec nous et a été performant quand j'ai eu à l'utiliser. Tout ce qu'il a fait avec son club m'amène à le sélectionner dans cette liste des 23", s'est justifié Didier Deschamps.