Coupe du monde 2018 : France, Argentine, Croatie... On regarde quoi (et on zappe quoi) samedi ?

Franceinfo vous présente le programme de cette troisième journée du Mondial.

Place à la troisième journée. L'équipe de France entre en lice dans cette Coupe du monde, samedi 16 juin, avec un match quasi-matinal contre l'Australie. Les fans de football vont pouvoir se régaler avec pas moins de quatre rencontres des groupes C et D prévues.

C’est quoi le programme ?

• France-Australie (groupe C) à 12 heures, sur TF1 et BeIN Sports.

• Argentine-Islande (groupe D) à 15 heures, sur BeIN Sports.

• Pérou-Danemark (groupe C) à 18 heures, sur BeIN Sports.

• Croatie-Nigeria (groupe D) à 21 heures sur TF1 et BeIN Sports.

On mise sur quoi ?

La France du football sera derrière son écran pour le premier match des Bleus contre l'Australie. Les hommes de Didier Deschamps auront à cœur de bien entamer la compétition contre une équipe emmenée par l'attaquant Tim Cahill. Si vous êtes toujours en appétit, vous pourrez rester devant la rencontre Argentine-Islande. L'Albiceleste de Lionel Messi fait partie des outsiders de la compétition et les Islandais sont capables de créer la sensation. Lors de l'Euro 2016 en France, ils avaient réussi à éliminer l'Angleterre en huitièmes de finale.

On évite quoi ?

Si vous ne souhaitez pas passer votre journée derrière la télé, vous pouvez éviter le match Pérou-Danemark. Il s'agit des deux prochains adversaires des Bleus certes, mais l'affiche n'est pas la plus séduisante de ce premier tour. À moins d'être un grand fan des joueurs croates tels que Modric et Rakitic, il est également possible de faire l'impasse sur le match de la soirée entre la Croatie et le Nigeria.

Qui faut-il suivre ?

Antoine Griezmann. L'attaquant des Bleus, attendu comme le leader de la formation tricolore, vient de rater son opération de communication en annonçant jeudi soir sur une chaîne payante espagnole sa décision de rester finalement à l'Atlético Madrid. Il a mis en scène ses états d'âme dans un petit film de 30 minutes avant d'annoncer : "J'ai décidé de rester." Plusieurs semaines de suspense où son nom a été évoqué du côté de Barcelone pour en arriver à ce coup de com'. De quoi susciter de vives critiques. Les supporters espèrent maintenant que la star des Bleus se révèle plus inspirée sur le terrain.