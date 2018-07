Belgique : un pays en liesse

Vainqueur du Brésil (2-0) en quarts de finale de la Coupe du monde 2018, la Belgique a du mal à croire en sa victoire et en sa qualification pour les demi-finales. "Que de bonheur et d'incrédulité sur les visages des Belges. Pour être honnête, beaucoup d'entre eux ne croyaient pas en cette victoire, hier, avant le début du match. Cela faisait 32 ans qu'ils ne s'étaient pas qualifiés pour une demi-finale de la Coupe du monde. Alors évidemment, la victoire est d'autant plus belle et la joie d'autant plus intense", note notre journaliste Valéry Lerouge, en direct de la place de la Bourse à Bruxelles (Belgique).

"On a marché sur le Brésil"

"Les Unes de la presse sont d'ailleurs éloquentes ce matin sur les Diables rouges. "Ils sont héroïques", titre la DH, "Ils l'ont fait bordel", selon le titre de L'Avenir, qui fait référence à ce mot qui a échappé à un commentateur belge. Les journaux ont également titré : "On a marché sur le Brésil", ou encore "C'était le Brésil !", pour le Soir", détaille Valéry Lerouge.