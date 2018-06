Argentine : des braqueurs dérobent plus de trois millions de vignettes Panini du Mondial

Trois personnes ont été arrêtées jeudi, et une partie du butin, estimé à plus de 300 000 euros, a été retrouvé.

Un groupe de braqueurs a dérobé plus de trois millions de vignettes Panini de la Coupe du monde 2018, samedi 2 juin, dans une imprimerie à Vicente Lopez, dans la banlieue de Buenos Aires, en Argentine. A une semaine du début du Mondial en Russie, le groupe commando a forcé le directeur et deux autres employés de l'entreprise à charger dans leur véhicule une palette de 638 boîtes de vignettes, écrit le quotidien argentin La Nacion, qui rapporte cette histoire.

Dans le détail, chacune de ces boîtes contient 1 000 enveloppes (et non 10, comme d'abord annoncé le quotidien) de cinq vignettes. Chaque paquet de vignettes étant vendu 15 pesos argentins (50 centimes d'euros), le butin des braqueurs s'élève donc à près de 10 millions de pesos (plus de 300 000 euros). Les policiers ont retrouvé, jeudi 7 juin, 1 000 de ces enveloppes dans "une sorte de centre de distribution illégal" à San Andrés, à une dizaine de kilomètres de Vicente Lopez. Trois suspects ont été appréhendés, relaie La Nacion.