Coupe du monde 2019 : les Bleues battent les Norvégiennes à l'issue d'un match laborieux (2-1)

Après avoir trouvé la faille dès le retour des vestiaires, la France a permis à la Norvège de revenir au score à cause d'un but contre son camp de Wendie Renard. Un penalty à la 70 minute a permis aux tricolores de repasser devant.

Les Bleues ont battu les Norvégiennes à l'issue d'un match laborieux (2-1), mercredi 12 juin, sur la pelouse de l'Allianz Riviera à Nice (Alpes-Maritimes). Après la première mi-temps, le score était vierge. Mais les Françaises ont réussi à trouver la faille dès le retour des vestiaires. Quelques minutes plus tard, la France a permis à la Norvège de revenir au score à cause d'un but contre son camp de Wendie Renard. Un penalty, accordé après l'utilisation de l'arbitrage vidéo, a finalement permis aux Bleues de repasser devant à la 70 minute. Ce résultat assure à 99,9% aux Bleues une place en huitième de finale de ce Mondial.