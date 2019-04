Comme le confirme le Stade rennais à franceinfo, il a bien serré la main du président de la République. Mais il était alors masqué l'entraîneur du club de foot, qui apparaît au premier plan sur les images.

"Emmanuel Macron prend un vent d’un membre du staff Rennais qui l’ignore complètement" : c'est ce que prétend un utilisateur de Twitter, dimanche 28 avril, au lendemain de la victoire du Stade rennais face au PSG, en finale de la Coupe de France. Sa vidéo a été vue plus de 30 000 fois dimanche à 16 heures. Il n'est pas le seul à diffuser cette fausse information : d'autres internautes prétendent cela, avec des images de la séquence diffusée sur France 2 à l'appui.

Or, le découpage de cette vidéo occulte le début de la scène. Si on observe les images plus tôt, on aperçoit ce membre du staff rennais serrer la main à Emmanuel Macron, mais de plus loin et par-dessus la main de la ministre des Sports, installée à la gauche du chef de l'Etat. Les spéculations se sont développées car il est difficile de le voir réaliser ce geste : la scène est masquée au premier plan par Julian Stefan, l'entraîneur du Stade rennais. On le voit passer ensuite devant Emmanuel Macron sans rien faire puis serrer la main au président de la Fédération française de football.

Il n'a donc pas esquivé Emmanuel Macron, comme le confirme le Stade rennais, contacté par franceinfo. "Il lui avait déjà serré la main, donc il ne l'a pas serrée à nouveau", insiste le club victorieux, qui préfère conserver l'anonymat de cet homme.