Direct PSG-Rennes : qui rejoindra Lyon en finale ? Suivez la demi-finale de Coupe de France

Bonsoir à tous et bienvenue dans le live franceinfo: pour suivre la deuxième demi-finale de Coupe de France entre le PSG et Rennes. L'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour la finale hier en s'imposant contre Valenciennes (L2), sur le score de 3-0. Qui le rejoindra ? Suivez et commentez le match avec nous !