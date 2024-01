Direct Orléans-PSG : Kylian Mbappé met les Parisiens devant... Suivez le 16e de finale de Coupe de France

La magie de la Coupe opérera-t-elle dans le Loiret ? L'US Orléans accueille le Paris Saint-Germain au stade de la Source, samedi 20 janvier, pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de France. Une opposition sur le papier largement à l'avantage du leader de la Ligue 1, qui espère reconquérir un trophée qui le fuit depuis deux saisons.

Les hommes de Luis Enrique n'ont toujours pas encaissé le moindre but en 2024. Outre leur succès fleuve à Castres face aux amateurs de Revel (9-0) en 32es de finale de Coupe, les Parisiens restent sur deux victoires contre Toulouse dans le Trophée des champions (2-0) et Lens en championnat (2-0). Pour Orléans, pensionnaire de National 1 et tombeur de Nîmes au tour précédent (2-1), la tâche s'annonce donc plus qu'ardue.

Suivez le match en direct.