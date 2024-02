Coupe de France : Valenciennes élimine Rouen aux tirs au but et rejoint les demi-finales

Valenciennes fait le grand écart. A l'agonie en championnat, les Nordistes s'offrent une épopée historique en Coupe de France. Dernier de Ligue 2 et quasiment condamné à la descente, VA s'est qualifié en demi-finales de la compétition pour la première fois depuis 1970 en écartant le FC Rouen sur sa pelouse (1-1, 4-2 t.a.b), mercredi 28 février. Devant leurs supporters, en conflit ouvert avec le président Charles Maarek mais d'un soutien sans faille ce soir, les Rouennais ont cruellement échoué aux tirs au but, après avoir battu l'AS Monaco et le Toulouse FC à l'issue du même exercice lors des tours précédents.

Entreprenants et dominateurs dans la première demi-heure, les Valenciennois ont logiquement pris l'avantage grâce à Mathias Oyewusi, qui a parfaitement repris de la tête un beau centre de Souleymane Basse (26e). L'attaquant nigérian, arrivé cet hiver de Bulgarie, a inscrit son premier but sous le maillot nordiste. Le FC Rouen a ensuite progressivement repris le contrôle du ballon, sans parvenir à se procurer d'occasion franche, tandis que VA reculait pour préserver son avantage. Les Normands pensaient le match perdu avant d'obtenir un pénalty en toute fin de match, grâce à l'opportunisme de Sofyane Bouzamoucha et une maladresse d'Anthony Knockaert à la suite d'un corner. Damien Loppy a transformé en deux temps (90e+1).

Pour la première fois depuis 𝟓𝟒 𝒂𝒏𝒔, le @VAFC (L2) se qualifie pour les 𝑫𝑬𝑴𝑰-𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳𝑬𝑺 de la #CoupeDeFrance ! 🏆👏



Les Nordistes sont venus à bout du @FCRouen (N) au terme de la séance de tirs au but ⚽️🥅#FCRVAFC pic.twitter.com/GOTFRKSZJB — Coupe de France (@coupedefrance) February 28, 2024

Devant la tribune visiteurs, garnie de plus de 700 Valenciennois, le VAFC a finalement remporté la séance de tirs au but, grâce à un arrêt de son gardien Jean Louchet, héros du soir, et une tentative sur la barre transversale. Valenciennes est le deuxième club qualifié en demi-finales après l'Olympique lyonnais, qui a éliminé Strasbourg aux tirs au buts mardi 27 février. Dans les autres quarts de finale, Le Puy accueille Rennes jeudi, avant la réception de Nice par le Paris Saint-Germain la semaine prochaine.