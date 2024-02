Coupe de France : un choc entre le PSG et l'OGC Nice en quarts, Lyon retrouvera Strasbourg

Le tirage de la Coupe de France a rendu son verdict jeudi 8 février, avec deux affiches 100 % Ligue 1 en quarts de finale : un choc entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice et un duel entre l'Olympique lyonnais et Strasbourg. Le Petit Poucet de la compétition, Le Puy Foot 43 (National 2), recevra un autre club de l'élite, le Stade rennais. Seule une affiche reste incertaine, avec le vainqueur du huitième de finale entre le FC Rouen et l'AS Monaco, disputé jeudi soir, qui accueillera Valenciennes, tombeur de Saint-Priest (National 3), le précédent Petit Poucet. Les matchs auront lieu en semaine, les 27, 28 et 29 février.

Coupe de France : le tirage au sort des quarts de finale Découvrez le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. - () Le PSG, leader de Ligue 1, hérite de l'adversaire le plus compliqué puisqu'il affrontera Nice, son dauphin. Les hommes de Luis Enrique avaient déjà dû s'imposer face à Brest, troisième de Ligue 1, lors des huitièmes de finale (victoire 3-1). Les Aiglons eux s'étaient défaits facilement de Montpellier (4-1). La Coupe de France aura forcément un nouveau vainqueur, puisque Toulouse, tenant du titre, s'est fait éliminer par le FC Rouen dès les 16es de finale (défaite 3-3, 12-11 t.a.b.).

Le tirage complet de la Coupe de France :

Paris Saint-Germain - OGC Nice

Olympique lyonnais - RC Strasbourg

Le Puy Foot 43 - Stade rennais

FC Rouen ou AS Monaco - Valenciennes