Coupe de France : pourquoi il faut suivre la finale entre les Lyonnaises et les Parisiennes

L’Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain s’affrontent en finale de la 22e édition de la Coupe de France, samedi (à 15h50 sur France 2).

OL-PSG, acte II. Après neuf mois de compétition, Lyonnaises et Parisiennes se retrouvent en finale de la Coupe de France, samedi 13 juin, à Orléans (à 15h50 en direct sur France 2 et france.tv). Défait au match aller en championnat (1-0) et une semaine avant de se retrouver pour le match retour, Lyon voudra prendre sa revanche contre le club de la capitale, tenant du titre. Alors que se joue le même week-end la finale de la Cup anglaise dans un stade Wembley à guichets fermés, les deux équipes croiseront le fer devant 8 000 personnes au stade de la Source d'Orléans.

Parce que c’est une première chance pour les deux équipes de sauver leur saison

A Orléans, les deux équipes tiennent une première occasion de sauver leur saison. Largement en tête du championnat, sans surprise, Lyonnaises (leaders avec 55 points) et Parisiennes (deuxièmes avec 52 points) ont, en revanche, vécu un mauvais printemps européen. Secouées en Ligue des champions, battues en phases de groupes, elles ont connu une fin de parcours prématurée, éliminées en quarts de finale contre Chelsea et Wolfsburg.

Samedi, l’objectif est de poser les mains sur un premier trophée cette saison. "La Coupe de France a toujours été un objectif important du club. Après la dernière remportée il y a trois ans, ce serait un bel accomplissement que de pouvoir ramener ce trophée une dixième fois à Lyon", a déclaré la coach de l’OL Sonia Bompastor à la FFF. "Je suis venue à Paris pour gagner des trophées, et je pense qu’avec cette équipe, nous devrions gagner des trophées", a assuré de son côté la milieu de terrain parisienne Jackie Groenen.

Parce que c’est un classique de la compétition

C’est une nouvelle opposition entre deux équipes indissociables de la Coupe de France. Il s’agit de la sixième finale entre les deux clubs, soit l’opposition la plus disputée à ce niveau de la compétition en 22 éditions.

L’OL mène pour l’instant les débats, avec quatre victoires pour une seule parisienne. Les Fenottes avaient d’ailleurs remporté la dernière en date, à l’été 2020, après un match serré et une séance de tirs au but (0-0, 4-3).

La finale de cette édition 2023 met également aux prises deux des plus gros palmarès de la compétition. Les Lyonnaises sont loin en tête, avec neuf sacres, tandis que le club de la capitale, tenant du titre, s’est adjugé trois trophées (autant que Montpellier) entre 2010 et 2022.

De quoi nourrir de l’enjeu des deux côtés du terrain, entre une "décima" rhodanienne en ligne de mire, et l’objectif de conserver le titre à Paris.

Parce que le duel va opposer de nombreuses internationales

Qui dit grandes équipes dit grandes joueuses sur la pelouse. Et les spectateurs du stade de la Source vont être servis, avec douze internationales françaises de la dernière liste du nouveau sélectionneur Hervé Renard dans les groupes des deux équipes (cinq à Lyon, sept à Paris). Parmi elles, on retrouve deux des trois nommées pour le titre de meilleure joueuse de la saison, la Parisienne Grace Geyoro (qui a d’ailleurs commencé sa carrière à Orléans) et la Fenotte Delphine Cascarino.

Pour elles comme pour leurs coéquipières, cette finale est aussi une des dernières opportunités de se montrer avant la sélection des Bleues pour la Coupe du monde. D’autant que le match va se disputer sous les yeux du sélectionneur de l’équipe de France, présent en tribunes. Une dynamique qui s'applique aussi aux autres internationales stars des deux clubs, comme la Norvégienne Ada Hegerberg à Lyon, ou Lieke Martens et Jackie Groenen, les Néerlandaises du PSG, qui auront à cœur de briller à un peu plus de deux mois du coup d'envoi du Mondial.