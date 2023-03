Equipe de France : Hervé Renard rappelle Wendie Renard et la bannie Eugénie Le Sommer pour sa première liste des Bleues

Intronisé jeudi à la tête des Bleues après l'éviction de Corinne Diacre, Hervé Renard a dévoilé, vendredi, sa première liste de 26 joueuses en tant que sélectionneur de l'équipe de France.

La nouvelle ère est lancée, à 114 jours de la Coupe du monde. Nommé officiellement sélectionneur des Bleues jeudi, Hervé Renard est déjà rentré dans le bain en dévoilant, vendredi 31 mars, sa première liste de 26 joueuses qui affronteront en match amical la Colombie (7 avril à Clermont-Ferrand) et le Canada (11 avril au Mans), champion olympique en titre. Ce sera l'ultime rassemblement avant la liste finale pour le Mondial (du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande), avant lequel les Bleues défieront l'Irlande (le 6 juillet à Dublin) et l'Australie (le 14 juillet à Melbourne). A l'autre bout du monde, cet été, "le premier objectif sera d'atteindre le dernier carré", a reconnu le nouveau techncien.

Cette première liste marque un signe fort, avec les retours de la récente frondeuse (la capitaine Wendie Renard) et de l'ancienne bannie de la sélectionneuse Corinne Diacre (Eugénie Le Sommer, meilleure buteuse de l'histoire des Bleues). "Je me suis penché sur tous les cas individuels, pour me faire une idée précise des qualités de chaque joueuse", a-t-il expliqué lors de la conférence de presse de présentation, ajoutant que ses échanges avec Eric Blahic, ancien adjoint de Corinne Diacre de retour dans le staff, "ont été très précieux". Autre retour, celui d'Amel Majri (30 ans), revenue en janvier après avoir donné naissance à sa fille en juillet, ou encore celui de Léa Le Garrec (29 ans), qui n'a plus porté le maillot tricolore depuis 2017

Visiblement, c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures. Une chose est sûre, pour Hervé Renard, il s’agit aussi de marquer un vrai point de rupture avec les choix et les méthodes de sa prédécesseur, Corinne Diacre. "C’est une page qui se tourne et ce qu’il s’est passé avant ne me regarde pas" a-t-il tenu à préciser rapidement à l’occasion de sa conférence de presse de présentation.

S’il était fortement pressenti de revoir la capitaine Wendie Renard (142 sélections), cheffe de fil de la fronde lancée contre l’ex-sélectionneuse, le retour d’Eugénie Le Sommer (175 sélections) confirme qu’Hervé Renard compte bien faire table rase du passé. Il compte ainsi sur la meilleure buteuse de l’histoire des Bleues (86 buts) qui n’a plus porté le maillot tricolore depuis avril 2021.

"Mon message est très clair avec Eugénie : elle a une expérience incomparable, a-t-il tenu à rappeler concernant l'attaquante lyonnaise. On a vraiment besoin de son expérience et de son intelligence dans le jeu. J'ai hâte de la voir à l'œuvre. Comme on dit : 'welcome back' !"

Diani, Katototo et Henry bientôt de retour ?

Il a par ailleurs précisé qu'il avait contacté les blessées, qui ne pourront pas être présentes à ce rassemblement. Et il a confirmé qu'il compterait, à l'avenir, sur Marie-Antoinette Katoto (rupture du ligament croisé du genou droit) et Kadidiatou Diani (touchée jeudi soir contre Chelsea), tout comme Amandine Henry, des femmes qui pourraient "avoir leur place dans un groupe pour une Coupe du monde". "Ce qui s'est passé avant ne me regarde pas. Je me focalise sur le présent", a tranché le nouveau sélectionneur, qui a rendu "hommage à Corinne Diacre qui a connu de très bons résultats avec cette sélection."

"L'équipe de France représente quelques chose d'important, a déclaré Hervé Renard lors de ses premiers mots en tant que sélectionneur. J'ai un regard sur le football féminin depuis 2014, en regardant les grandes compétitions, les matchs de l'équipe de France... C'est une question de challenge : rien ne remplace les grandes compétitions dans notre métier. Là, on est servi entre cette Coupe du monde et les Jeux olympiques l'année prochaine. Il n'y a pas meilleure explication pour comprendre mon choix." Dès lundi, Hervé Renard sera à pied d'œuvre, avec son nouveau staff et les 26 joueuses qu'il a sélectionnées.