Affaire Galtier : "élevé dans la mixité", l'entraîneur du PSG "profondément choqué" par les accusations de racisme dont il fait l'objet

Christophe Galtier a débuté la conférence de presse, vendredi, par une déclaration dans laquelle il s'est dit "choqué" des accusations de racisme portées à son encontre.

Une conférence de presse qui tourne court. Contraint d'aborder un sujet extra-sportif en raison des accusations de racisme à son encontre, Christophe Galtier s'est exprimé pour la première fois, vendredi 14 avril, à la veille du match entre le PSG et le RC Lens, samedi au Parc des Princes. Le technicien a écourté son passage devant les médias, lassé par les questions autour de cette affaire.

Christophe Galtier s'est dit "profondément choqué" par les propos qui lui sont prêtés, qui "[le] heurtent au plus profond de [son] humanité". L'entraîneur a tenu à rappeler qu'il était "un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité" et que sa "vie d'homme, de footballeur, puis d'entraîneur, a été guidée par des soucis de partage". Le coach parisien a également déclaré ne pouvoir "que se satisfaire" de l'ouverture d'une enquête, affirmant qu'il a "confiance en la justice de [son] pays". Une enquête préliminaire a en effet été ouverte par le parquet de Nice pour "discrimination au travail", et les locaux du club azuréen perquisitionné.

De son côté, Christophe Galtier a déposé trois plaintes pour diffamation à l'encontre de Julien Fournier, l’ancien directeur sportif de l'OGC Nice, et des journalistes Daniel Riolo et Romain Molina. Une deuxième plainte sera déposée contre les trois hommes pour mise en danger d'autrui. Enfin, une troisième plainte contre X sera déposée pour harcèlement et menaces de mort. "Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte, et j’ai donc décidé d’attaquer en justice quiconque portera atteinte à mon honneur"; a-t-il affirmé, tout en assurant qu'il a reçu "beaucoup de messages, beaucoup très désagréables, mais aussi de nombreux messages de soutien". En revanche, à la question d'un journaliste qui lui demandait s'il pensait qu'il s'agissait d'une vengeance, il a dit : "Je ne peux pas répondre à cette question", avant de s'éclipser.

Le PSG soutient son entraîneur et n'a "aucune tolérance pour l'intolérance"

Le Paris Saint-Germain, par la voix de son responsable de la communication, Julien Maynard, "soutient Christophe Galtier après les menaces nombreuses et inacceptables qu’il a reçues et souhaite désormais que la vérité soit établie par la justice". Le club parisien assure que "sa direction, ses joueurs et l’ensemble de ses salariés n’ont aucune tolérance pour l’intolérance, sur et en dehors des terrains". Après avoir appelé à "l’apaisement", le PSG affirme qu’il "ne se laissera pas troubler par cet épisode" et que tout le monde "reste pleinement concentré sur le match" contre Lens.

Christophe Galtier a, lui, affirmé avec conviction avoir "préparé ce match", louant ces moments passés cette semaine sur le terrain "avec ses joueurs, (son) staff", qui "m'ont permis d'évacuer pendant un certain temps ce qui était dit sur moi".