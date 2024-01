CAN 2024 : l'exploit de la Namibie, le Mali et le Burkina Faso au rendez-vous... Ce qu'il faut retenir des matchs de mardi

Pour sa troisième participation à la CAN, la Namibie a décroché sa première victoire dans la compétition, en surprenant la Tunisie, mardi.

Le premier tour de la Coupe d'Afrique des nations continue. Après les entrées en matière manquées de l'Algérie et du Cameroun lundi, c'était au tour notamment de l'Afrique du Sud et de la Tunisie d'entrer en lice mardi 16 janvier. Si tout s'est bien passé pour les Aigles du Mali, l'entrée en matière a été bien plus frustrante pour ceux de Carthage, battus à la surprise générale par la Namibie. Quant au Burkina Faso de Bertrand Traoré, il s'en est sorti sur le fil.

L'exploit historique de la Namibie

Depuis 2013, la Tunisie n'a plus remporté son premier match dans une CAN. Et il faudra attendre au moins la prochaine édition pour voir les Aigles de Carthage peut-être enfin mettre fin à cette série. Car les hommes de Jalel Kadri, qui avaient battu les Bleus lors du dernier Mondial, ont été surpris pour leur entrée en lice. Opposée à la Namibie, modeste 115e nation mondiale, la Tunisie s'est fait piéger au stade Amadou Gon Coulibaly (0-1).

#beINCAN2023 #TUNNAM

Deon Hotto glace la Tunisie au bout du suspense !

Une tête magnifique, sur une ouverture magistrale !

Au-dessus techniquement, les Tunisiens n'ont jamais trouvé la faille, tout en restant constamment sous la menace des Namibiens et de leurs contres éclairs. C'est en toute fin de match que les Aigles de Carthage ont été punis, à la suite d'un corner dégagé laborieusement, sur un centre lointain de Bethuel Muzeu coupé de la tête par Deon Hotto. Pour sa troisième participation à la CAN, la Namibie décroche ainsi sa première victoire dans l'histoire de la compétition.

Le Burkina Faso s'en sort bien

Au lendemain du match nul inattendu entre l'Algérie et l'Angola, le Burkina Faso savait qu'il avait un bon coup à jouer contre la Mauritanie, dans le groupe D. Mais sous la chaleur suffocante de Bouaké, où le thermomètre a affiché jusqu'à 36 degrés pendant la rencontre, les Burkinabés ont peiné pour s'imposer face aux Mauritaniens (1-0).

[ RÉSUMÉ VIDÉO] #beINCAN2023

🇧🇫🇲🇷 Le Burkina Faso s'impose sur le fil contre la Mauritanie, 1-0 grâce à un penalty de Bertrand Traoré à la 96è mn !

Les Étalons prennent la tête du groupe D, devant l'Algérie, l'Angola et leur adversaire du soir !https://t.co/uQM0C9gYml — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 16, 2024

Et ce, même si ces derniers ont perdu leur leader, Aboubakar Kamara, sur blessure avant la demi-heure de jeu. Les Etalons ont toutefois réussi à forcer le verrou dans le temps additionnel, grâce à un pénalty obtenu par l'ancien Marseillais Issa Kaboré. Capitaine et leader du Burkina Faso, l'ancien Lyonnais Bertrand Traoré l'a transformé pour offrir une victoire poussive aux siens, qui prennent la tête du groupe B.

Le Mali n'a pas trébuché

C'était le premier choc de cette CAN, mais les Aigles du Mali n'ont pas failli. Face à l'Afrique du Sud, les Maliens ont pourtant démarré la rencontre à l'envers, en concédant un pénalty évitable dans le premier quart d'heure. Percy Tau, l'attaquant des Bafana Bafana, avait alors l'occasion de lancer idéalement la CAN des Sud-Africains. Mais le joueur d'Al Ahly (Egypte) a totalement dévissé, et vu sa tentative s'envoler dans le ciel de Korhogo. Une aubaine pour le Mali, qui s'est ensuite repris, notamment au retour des vestiaires.

Il a toutefois fallu attendre l'heure de jeu pour voir les hommes d'Eric Chelle se montrer véritablement menaçants. Sur un coup franc de Sékou Koita, l'ancien Rennais Hamari Traoré a été à l'affût pour pousser le ballon, renvoyé par la barre, au fond. Six petites minutes plus tard, Lassine Sinayoko a résisté à Siyanda Xulu dans la surface avant de finir de l'extérieur du pied. De quoi sécuriser la victoire du Mali, qui prend ainsi la tête du groupe E devant la Namibie, à la différence de buts.