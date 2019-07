CAN 2019 : pour Castaner, "le foot, ce n'est pas attaquer les forces de l'ordre, attaquer des devantures de magasins"

"Je veux condamner de la façon la plus claire ces comportements qui ne sont pas acceptables." Après les incidents, parfois dramatiques, en marge des célébérations de la qualification de l'Algérie pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), le ministre de l'Intérieur a tapé du poing sur la table, vendredi 12 juillet.

"Le foot, ce n'est pas attaquer les forces de l'ordre, attaquer des devantures de magasins", a déclaré Christophe Castaner, à Nîmes (Gard). "Ceux qui se sont livrés à cela méprisent, au fond, à la fois les valeurs du sport, les valeurs du football mais aussi le pays dont ils ont célébré la victoire", a-t-il estimé. Des propos dans la lignée de son tweet de vendredi matin.

Les dégradations et incidents commis hier soir en marge des célébrations de la #CAN2019 sont inacceptables.

Je salue l’action de nos forces mobilisées à Paris et partout sur le territoire pour maintenir l’ordre et contenir les débordements.

43 personnes ont été interpellées.