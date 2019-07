Un mort à Montpellier, une trentaine d'interpellations dans toute la France, 20 policiers blessés en marge des célébrations de la CAN

Un supporter algérien qui célébrait la qualification de son équipe en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations a percuté une famille avec sa voiture jeudi soir à Montpellier.

Une personne est morte, jeudi 12 juillet, à Montpellier (Hérault) en marge des célébrations liées aux quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations, a appris franceinfo, vendredi, de source proche du dossier. Un supporter algérien qui fêtait la qualification de son équipe en demi-finale et roulait à vive allure avec sa voiture dans le quartier de la Mosson a perdu le contrôle de son véhicule. Il est allé percuter une famille qui était sur le trottoir.

La mère, une femme de 42 ans, est morte sur le coup. Son bébé d'un an est polytraumatisé et son pronostic vital est engagé. Une jeune fille de 17 ans souffre de fractures des membres inférieurs. Le conducteur, un homme de 21 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête est ouverte et confiée au commissariat de police de Montpellier.

De nombreuses interpellations

En France, une trentaine de personnes ont été interpellées et 20 policiers ont été légèrement blessés en marge de ces célébrations. Des heurts ont été rapportés dans 23 villes de France, dont six situées en Île-de-France. Il s'agit majoritairement de jets de projectiles sur les forces de l'ordre.

A Marseille, 9 000 personnes étaient rassemblées, notamment sur le Vieux-Port, et 10 policiers ont été blessés. Cependant, les célébrations n'ont donné lieu à aucune interpellation. A Roubaix, 1 000 personnes étaient présentes et 14 ont été interpellées. Deux personnes ont été interpellées à Vénissieux (Rhône), dans la banlieue de Lyon, alors que 200 personnes étaient rassemblées. A Lyon, 500 personnes étaient présentes. 800 personnes étaient rassemblées à Avignon. A Pontault-Combault, des tirs de mortiers ont été recensés. A Tours, 800 personnes ont célébré les différentes qualifications et des supporters algériens ont décroché le drapeau français d'un mât municipal pour y placer le drapeau algérien. A Lille, 600 personnes se sont rassemblées.