Ballon d'or 2021 : Copa América, Coupe du Roi, signature au PSG... Les dates marquantes de l'année 2021 de Lionel Messi

Élu Ballon d'or 2021 par un jury de 180 journalistes sportifs, Lionel Messi remporte, lundi 29 novembre, le prestigieux trophée individuel pour la septième fois de sa carrière, un record.

S'il n'a pas réalisé sa meilleure saison en 2020/2021 et que ses débuts au Paris Saint-Germain s'avèrent compliqués, l'Argentin a remporté sa première Copa America en sélection nationale et a grandement participé à la conquête de la Coupe du Roi avec le Barça. Retour sur les moments marquants de la saison de la Pulga.

17 avril 2021 : une Coupe du Roi pour sauver la saison barcelonaise

Éliminé en huitièmes de finale de Ligue des champions par le Paris Saint-Germain et troisième de Liga a l’issue d’une saison décevante, le Barça sauve en partie sa saison en remportant la Coupe du Roi et en évitant une deuxième saison blanche consécutive. Meilleur buteur en championnat (30 réalisations), Lionel Messi se montre également décisif en coupe en signant un doublé en finale, face à l’Athletic Bilbao (4-0). L’Argentin, capitaine, est nommé homme du match et soulève le trophée pour la septième fois, égalant le record du Basque Piru Gainza. Il remporte là son 35e titre avec le Barça.

11 juillet 2021 : Messi conjure le sort avec l’Argentine

Après quatre finales perdues avec la sélection argentine (une en Coupe du monde et trois en Copa America), Leo Messi remporte enfin la Copa America, 1-0, face au Brésil. Auteur de quatre buts et cinq passes décisives dans la compétition, le natif de Rosario fond en larmes au coup de sifflet final. Il est également élu meilleur joueur du tournoi. Quelques mois plus tard, en septembre, il devient également le meilleur buteur d’une sélection masculine sud-américaine avec 79 réalisations, puis en novembre, l’Albiceleste se qualifie pour le Mondial 2022.

751 – La nuit dernière, Lionel Messi a inscrit le 55e triplé de sa carrière, le 7e avec l'Argentine. Il a ainsi dépassé Pelé (77) en tant que joueur sud-américain ayant marqué le plus de buts en sélection masculine (79), tout en inscrivant ses 750e et 751e buts en carrière. GOAT. pic.twitter.com/GCU4e2xGtr — OptaJean (@OptaJean) September 10, 2021

10 août 2021 : des adieux au Barça et son arrivée au PSG

Après 21 ans à Barcelone dont 17 au sein de l’équipe première, Leo Messi arrive en fin de contrat le 30 juin 2021. Malgré un nouveau contrat avec un salaire négocié au rabais par le FC Barcelone, la situation financière du club ne lui permet pas de conserver sa star argentine. En pleurs, la Pulga annonce donc son départ du Barça. Il quitte la Liga avec le statut de meilleur buteur, grâce à 672 buts inscrits et 300 passes décisives délivrées. Libre, Messi s’engage dans les heures qui suivent avec le Paris Saint-Germain, où il découvre un nouveau championnat.

1 - Lionel Messi avec Barcelone :

6 Ballon d'or

672 buts toutes compétitions confondues

474 buts et 383 victoires en Liga

123 buts en compétition européenne

36 triplés en Liga

26 buts lors du Clasico



Légendaire. pic.twitter.com/XMuyVJpIig — OptaJean (@OptaJean) August 10, 2021

28 septembre 2021 : un premier but avec le maillot parisien

Ménagé lors des premières journées de Ligue 1 pour mieux se préparer après son été avec l'Albiceleste, Leo Messi fait sa première apparition sous les couleurs parisiennes le 29 août, sur la pelouse de Reims. L’Argentin doit attendre près d’un mois pour ouvrir son compteur avec le PSG, en Ligue des champions, face à Manchester City. Il a depuis inscrit deux autres buts et délivré une passe décisive en coupe d’Europe. En Ligue 1 en revanche, il a fallu attendre la 14e journée de championnat, face à Nantes, le 20 novembre, pour qu’il trouve enfin le chemin des filets.