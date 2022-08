Ballon d'or 2022 : Lionel Messi absent de la liste des 30 nommés, quatre joueurs français présents dont Karim Benzema

A nouveau règlement, nouveau lauréat ? C'est en tout cas ce qui est pressenti pour cette nouvelle édition du Ballon d'or, dont le calendrier est désormais calqué sur la saison en cours et non plus sur l'année civile. Vainqueur de la Ligue des champions avec le Real, et meilleur buteur de la compétition avec 15 réalisations, Karim Benzema fait figure de grandissime favori pour succéder à Lionel Messi, vainqueur de son septième trophée l'an passé. Il fait bien partie de la liste des 30 nommés pour le Ballon d'or 2022, publiée vendredi 12 août dans la soirée.

L'Argentin ne pourra pas cette année ajouter un huitième Ballon d'or à son palmarès. Auteur d'une première saison décevante avec le Paris Saint-Germain, Messi ne figure pas dans une liste qui comprend le nom de son éternel rival Cristiano Ronaldo. Mais "CR7" aura bien du mal à plaider sa cause.

Trois autres Français épaulent Benzema dans cette liste : outre l'attendu Kylian Mbappé, Christopher Nkunku (Leipzig) et Mike Maignan (Milan), tous les deux étincelants dans leur club, connaissent une première nomination.