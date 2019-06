Certains internautes doutent que cette scène ait réellement eu lieu. Elle a pourtant été immortalisée en photo et en vidéo, mardi, à l'Elysée, lors de la remise de la Légion d'honneur aux Bleus, champions du monde de foot.

Le moment est solennel. Mardi 4 juin, sous les ors de l'Elysée, Emmanuel Macron décore de la Légion d'honneur les 23 Bleus champions du monde de football 2018 et leur staff, après trois quarts d'heure d'un long discours d'éloge présidentiel.

Sur Twitter, une photo circule, suscitant nombre de commentaires et de partages. On y voit Antoine Griezmann adresser un surprenant salut militaire, au moment où le chef de l'Etat s'apprête à épingler la décoration au revers de la veste de l'attaquant. Un internaute doute de l'authenticité du cliché. "J'ai vu la cérémonie en direct et à aucun moment n'ai vu ce geste", assure-t-il sur Twitter. Il en veut pour preuve un extrait qu'il publie. Dans cette courte vidéo, la caméra va et vient, du président de la République à l'attaquant tricolore. Et effectivement, on n'y voit pas le simulacre de salut militaire de "Grizou".

La scène a pourtant bien eu lieu. Et elle a été immortalisée par le photographe François Mori, qui travaille pour l'agence de presse AP.

Antoine Griezmann adresse un salut militaire à Emmanuel Macron, le 4 juin 2019 à l'Elysée (Paris), lors de la remise de la Légion d'honneur aux footballeurs de l'équipe de France, champions du monde 2018. (FRANCOIS MORI / AFP)

"C'était mon tour d'être de 'pool' à l'Elysée hier, raconte à franceinfo le photoreporter. Initialement, les photographes devaient être au fond de la salle. On aurait eu le président de face, mais tous les joueurs de dos. Il a fallu qu'on négocie pendant tout le discours présidentiel pour obtenir d'être devant, sur les côtés, face aux joueurs."

"Le seul à avoir fait ce geste un peu spécial"

"On ne savait pas comment les joueurs seraient placés" pour la remise de médailles, explique le photographe, qui choisit "instinctivement" de se mettre sur la gauche. Bien lui en a pris. Il se trouve idéalement placé pour photographier la séquence qui va suivre. Antoine Griezmann adresse un salut militaire à Emmanuel Macron au moment où celui-ci se prépare à le décorer. L'avant-centre tricolore est "le seul à avoir fait ce geste un peu spécial", glisse le photographe.

"Dans ce genre de cérémonies, le photographe n'est pas la priorité. Il faut se faufiler, se glisser entre la caméra, le micro et la perche et celui qui tient les décorations pour arriver à travailler", relate le reporter. Le cliché de François Mori est disponible dans les catalogues des agences Sipa, AFP et Reuters.

Ce moment a également été filmé depuis le fond de la salle, sous un autre angle. Au moment où Emmanuel Macron déclare "Monsieur Antoine Griezmann, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur", le joueur lève le bras et le plie à hauteur d'épaule, tendant la main vers sa tempe dans une sorte de salut martial.

Quel sentiment de fierté que j’ai en moi en voyant cette vidéo.



Un geste déjà réalisé le soir de la finale de 2018

Ce n'est pas la première fois que "Grizou" salue ainsi le chef de l'Etat. Le 15 juillet, après la victoire de la France aux dépens de la Croatie en finale de la Coupe du monde de football en Russie, les Bleus reçoivent leur médaille de champions du monde. Sous une pluie battante, l'attaquant tricolore exécute ce simulacre de salut militaire au moment où Emmanuel Macron, tout sourire, le congratule. Au stade Loujniki de Moscou, les photographes de l'AFP et Reuters ont évidemment immortalisé la scène.

