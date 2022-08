Affaire Pogba : Mathias Pogba diffuse une nouvelle vidéo où il réitère ses propos envers son frère

C'est un nouvel épisode dans le feuilleton qui agite depuis quelques jours le monde du football français. Mathias Pogba a publié, mardi 30 aôut au soir, une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux afin de réaffirmer ses propos sortis, pour la première fois, samedi 27 août.

Samedi, il avait promis "des révélations sur [son] frère Paul Pogba". Dans la foulée, franceinfo annonçait qu'une enquête pour "tentatives d'extorsion en bande organisée" sur le milieu de la Juventus est ouverte depuis le début du mois d'août en France. Selon les éléments du dossier, Paul Pogba a déjà versé, en mars 2022, 100 000 euros à ses extorqueurs qui lui réclament 13 millions d'euros.

Dans cette nouvelle vidéo, Mathias Pogba assure se battre "pour [sa] vie et celle de [sa] famille afin de sortir de l'emprise et du piège de ce frère. Le monde se base sur l'apparence, pensant que tout était beau chez nous, mais la réalité est qu'il y a une famille en souffrance et en danger...", poursuit-il, avant d'accuser de nouveau son cadet : "Si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement car risquant de perdre sa vie ou sa liberté du fait de son petit frère qui le veut soit mort soit en prison. N'est-ce pas plutôt le petit frère qui aurait trahi !?" Et de conclure sa promesse déjà délivrée lors de sa première vidéo : "Soyez un peu patients, le dévoilement des mensonges et ma version des faits arrivent."