Affaire Luis Rubiales : le parquet espagnol demande l'inculpation du patron du football espagnol

"Le procureur demande à ce que Luis Rubiales soit auditionné en qualité d'inculpé et Jenni Hermoso en tant que victime", précise également le parquet, vendredi 8 septembre. La joueuse avait été embrassée de force par le président de la Fédération espagnole de football.

Luis Rubiales doit être inculpé pour agression sexuelle. Le parquet espagnol le réclame, vendredi 8 septembre dans un communiqué. Le président de la Fédération espagnole de football, désormais suspendu de ses fonctions, est accusé d'avoir embrassé la joueuse Jennifer Hermoso, sans son consentement. Les faits ont eu lieu le 20 août alors que la sélection féminine venait d'être sacrée en finale du Mondial.

"Le procureur demande à ce que Luis Rubiales soit auditionné en qualité d'inculpé et Jennifer Hermoso en tant que victime", précise le parquet vendredi. Deux jours plus tôt, Jennifer Hermoso a annoncé avoir déposé plainte contre le patron du football espagnol. Selon une porte-parole du parquet à l'AFP, la peine encourue par Luis Rubiales va de l'amende jusqu'à quatre ans de prison. Le parquet considère également qu'il doit être poursuivi pour "un délit de coercition" et a évoqué un "harcèlement" exercé à l'encontre de la joueuse. Jennifer Hermoso a expliqué avoir été, comme son entourage, "victime d'une pression constante" pour qu'elle "justifie et approuve les faits", explique le parquet.

Un juge du tribunal madrilène de l'Audience nationale, compétent pour des affaires à l'étranger, est désormais chargé d'admettre la requête du parquet ou de la classer sans suite. S'il l'admet, l'enquête sera confiée à un juge d'instruction.