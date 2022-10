Benzema Ballon d'Or : il "fait partie des monuments du plus grand club du monde", réagit Bernard Lacombe, ancien conseiller du président de l'Olympique lyonnais

Karim Benzema "fait partie des monuments du plus grand club du monde", a réagi ce mardi 18 octobre sur franceinfo Bernard Lacombe, ancien joueur et ancien conseiller du président de l'Olympique lyonnais, au lendemain de la victoire au Ballon d'Or de l'attaquant du Real Madrid.

Il avait décelé son talent dès le début des années 2000. Bernard Lacombe, invité de franceinfo, est revenu ce mardi 18 octobre sur la victoire au Ballon d'Or de Karim Benzema. Il "fait partie des monuments du plus grand club du monde" a l'ancien joueur et ancien conseiller du président de l'Olympique lyonnais.

Bernard Lacombe, 70 ans, 258 matches avec l'OL dans les années 1970, dit sa "grande fierté" après le sacre d'un joueur dont il est resté très proche, même après le départ de Karim Benzema de Lyon pour le Real en 2009. Il confie que le natif de Bron, dans la banlieue lyonnaise, le considère comme "son deuxième papa".

"C'était vraiment un garçon doué, mais toujours très mesuré dans tout ce qu'il faisait" Bernard Lacombe, ancien conseiller du président de l'Olympique lyonnais France Info

L'ancien conseiller du président Jean-Michel Aulas, en retrait depuis 2019, se souvient au micro de franceinfo de sa première rencontre avec Karim Benzema, au début des années 2000, alors qu'il était chargé de recrutement pour l'OL. "Un matin, à la plaine des jeux de Gerland [les terrains où jouaient les équipes de jeunes de l'OL, ainsi que la réserve], un éducateur me dit 'viens Bernard, il y a un jeune qui a quelque chose, tu verras, mais je ne te dis pas lequel c'est'", raconte Bernard Lacombe.

"Les symptômes pour aller au plus haut niveau"

"Je suis arrivé là-bas, poursuit l'ancien international, je regarde les gamins, les frappes de balle, les dribbles, les contrôles, et je lui dis : 'c'est celui-là', et il me dit 'oui, c'est lui, tu vas voir, c'est un super joueur, il a tout pour lui, il frappe des deux pieds, il a un bon jeu de tête, il va vite, il est endurant, il a tous les symptômes pour aller au plus haut niveau'". Selon lui, l'attaquant, aujourd'hui âgé de 34 ans, avait "beaucoup d'envie". Le football "représentait tout pour lui, parce qu'il était toujours en bas dans la cour avec les autres gamins de la cité".

Sur le terrain, Karim Benzema laisse le souvenir d'un joueur "avec de la facilité", selon Bernard Lacombe, mais qui pour autant "ne rechignait jamais quand il y avait des exercices physiques". Bernard Lacombe confie que tous les deux avaient un rituel la veille des matches. Ils allaient marcher pour préparer la rencontre : "Je lui disais 'fais attention aux premiers contacts quand tu vas recevoir le ballon. Le défenseur qui va te marquer, il va arriver par derrière, il risque de te taper un peu, donc bouge, bouge, déplace-toi bien. Je me mettais alors derrière lui, et d'un seul coup, il décrochait", raconte Bernard Lacombe.

Sur l'homme, l'ancien joueur le décrit comme un "taiseux, toujours discret", mais pour autant "bien dans sa peau". "C'est toujours le Karim que j'ai connu", assure Bernard Lacombe. Malgré leur proximité, l'ancien conseiller du président Jean-Michel Aulas confie qu'ils n'ont jamais parlé de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, pour laquelle Karim Benzema a été condamné en 2021 pour complicité de chantage. "Jamais je n'ai voulu lui en parler, c'est difficile", glisse Bernard Lacombe, qui sait que son protégé "l'a mal vécu, parce que des choses qui se sont passées sont inadmissibles".