Euro 2021 : téléchargez le calendrier complet de la compétition

Après un an d'attente, le championnat d'Europe de football se déroule du 11 juin au 11 juillet. Voici le calendrier complet à garder pas très loin de la télécommande.

Vingt-quatre nations et un seul rêve : monter sur le toit de l'Europe du football. Reporté d'une année en raison de la pandémie de Covid-19, l'Euro 2021 se déroule du vendredi 11 juin au dimanche 11 juillet. Au total, les 51 matchs de la compétition se dérouleront dans 11 villes de 11 pays différents (Londres, Munich, Bakou, Copenhague, Glasgow, Séville, Budapest, Rome, Amsterdam, Bucarest et Saint-Petersbourg). Une première.

Qui succédera au Portugal, sacré en 2016, au sommet de l'Europe ? La France, championne du monde en titre, peut-elle réussir le doublé, comme en 1998 et en 2000 ? L'Allemagne et l'Espagne vont-elles retrouver de leur superbe ? La Belgique et l'Angleterre vont-elles enfin réussir à soulever un trophée ?

Pour ne pas rater une miette de cet Euro 2021, la rédaction de franceinfo vous a préparé le calendrier complet de l'épreuve. Horaires des matchs, chaînes sur lesquelles vous pourrez les regarder, tableau final... Tout y est ! Vous pouvez le télécharger ici-même. Bon Euro à toutes et tous !