Euro 2021 : Formats, scénarios, favoris... Le guide ultime de la compétition

Onze villes, 36 matches de poules, plusieurs favoris et l'équipe de France au milieu... On vous aide à vous y retrouver avant le coup d'envoi de l'Euro 2021.

Organisé du 11 juin au 11 juillet, dans 11 villes différentes et un an après sa date initiale, l'Euro 2021 est un championnat d'Europe de football pas comme les autres. Organisation, règlement, favoris... Franceinfo: sport vous donne les bases pour vous organiser avant le début de la compétition.

C'est quoi cette histoire d'Euro itinérant ?

Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, il n'y aura pas qu'un seul ou deux pays hôtes. La décision a été prise en 2012, avec la bénédiction de Michel Platini, pour éviter d'engager de grandes constructions de stades dans un pays au moment où la crise économique de 2008 est encore fraîche.

Au total, 11 villes ont été choisies pour accueillir au moins un match de l'Euro 2021 : Amsterdam, Bakou, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow, Londres, Munich, Rome, Saint-Pétersbourg et Séville. Lors du tirage au sort effectué le 30 novembre 2019, chacun des six groupes a été réparti sur deux villes. Dans la poule F, la France naviguera entre Munich (Allemagne) et Budapest (Hongrie).

Dans chaque ville, la jauge de remplissage des stades est différente en fonction des décisions politiques et de la situation sanitaire des pays hôtes. A Budapest, la jauge a été fixée à 100%. La Puskas Arena accueillera donc jusqu'à 67 000 personnes pour Hongrie-France et Portugal-France. En revanche France-Allemagne n'accueillera que 14 500 personnes maximum. Quant au dernier carré, qui se jouera à Londres, c'est une jauge de 25% qui est prévue à Wembley (22 500 personnes).

La France est-elle favorite ?

Finaliste de la dernière édition en 2016 et surtout championne du monde en titre, l'équipe de France fait partie des favoris au sacre européen cet été. D'ailleurs 71% des journalistes de notre rédaction l'imaginent victorieuse le 11 juillet. Au niveau de la qualité de son effectif, Didier Deschamps n'a en tout cas rien à envier aux autres sélections. Mais une chose est sûre, les Bleus vont s'offrir un début de compétition plutôt corsé.

Le tirage au sort n'a pas été clément envers eux. Si la majorité des groupes ont isolé une tête d'affiche, celui de la France en compte trois en son sein. Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont devoir se battre dès le départ avec le Portugal, champion d'Europe en titre, et l'Allemagne, un cador qui évoluera à domicile. Seuls les deux premiers de chaque groupe auront une place assurée pour les huitièmes de finale. Mais les quatre meilleurs troisièmes (sur les six au total) seront repêchés.

>> A voir aussi : Calendrier de l'Euro 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre les matchs ? Le programme TV complet

Si les Bleus terminent premiers du groupe F, ils joueront contre un troisième à Bucarest (en Roumanie). S'ils sont deuxièmes du groupe F, c'est face au 1er du groupe D (celui de l'Angleterre et de la Croatie) qu'ils joueront leur avenir dans la compétition, à Londres (Royaume-Uni). En cas de troisième place et donc de repêchage, il faudra faire face au 1er du groupe B (celui de la Belgique) à Séville ou au 1er du groupe C (groupe des Pays-Bas) à Budapest.

Où en sont les autres favoris ?

Il n'y a pas que la France qui a les dents longues cet été. D'après les bookmakers, la France est autant favorite que l'Angleterre. Harry Kane, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Mason Mount... Les Three Lions possèdent l'une des forces de frappe les plus redoutables du tournoi. Mais les Anglais n'ont jamais gagné l'Euro et n'ont jamais fait mieux qu'une demi-finale, atteinte pour la dernière fois en 1996.

La Belgique est également très attendue. Après avoir très mal vécu leur élimination par la France en demi-finales du dernier Mondial (0-1), les Diables rouges seront revanchards et guidés par Kevin de Bruyne ainsi que Romelu Lukaku. Grâce à sa génération dorée, la Belgique avait atteint les quarts en 2016, mettant fin à une longue traversée du désert. Le Portugal de Cristiano Ronaldo et de Bruno Fernandes défendra ardemment son titre. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas tenteront de leur côté de se relancer après des dernières compétitions majeures pas à l'hauteur de leur standing.