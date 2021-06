Calendrier de l'Euro 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre les matchs ? Le programme TV complet

Les amoureux du ballon rond se frottent les mains et spéculent en remplissant leurs grilles de pronostics. Car l'Euro 2021 débute enfin, vendredi 11 juin. Qui succédera au Portugal, sacré en 2016, au sommet de l'Europe ? La France, championne du monde en titre, peut-elle réussir le doublé, comme en 1998-2000 ? L'Allemagne et l'Espagne vont-elles retrouver de leur superbe ? La Belgique et l'Angleterre vont-elles enfin réussir à soulever un trophée ? Voici un petit guide pour suivre au mieux toutes les rencontres du championnat d'Europe de football à la télévision pendant un mois.

Les chaînes pour voir les Bleus

Placés dans le "groupe de la mort" (le groupe F), les hommes de Didier Deschamps vont affronter le tenant du titre, le Portugal, ainsi que l'Allemagne et la Hongrie en phase de poules. Ces rencontres seront diffusées en clair à la télévision.

Mardi 15 juin

France-Allemagne à 21 heures sur M6 et beIN Sports 1

Samedi 19 juin

Hongrie-France à 21 heures sur TF1 et beIN Sports 1

Mercredi 23 juin

Portugal-France à 21 heures sur TF1 et beIN Sports 1

Les chaînes pour voir les autres nations

Certains amoureux du football ne se contenteront pas de suivre exclusivement les Bleus. D'autant plus que de grandes nations de foot font rêver grâce à leur grands joueurs. Quelques rencontres seront diffusées en clair.

Groupe A

Vendredi 11 juin (match d'ouverture)

- Turquie-Italie à 21 heures sur TF1 et beIN Sports 1

Samedi 12 juin

- Pays de Galles-Suisse à 15 heures sur beIN Sports 1

Mercredi 16 juin

- Turquie-pays de Galles à 18 heures sur beIN Sports 1

- Italie-Suisse à 21 heures sur M6 et beIN Sports 1

Dimanche 20 juin

- Suisse-Turquie à 18 heures sur beIN Sports 2

- Italie-pays de Galles à 18 heures sur beIN Sports 1

Groupe B

Samedi 12 juin

- Danemark-Finlande à 18 heures sur beIN Sports 1

- Belgique-Russie à 21 heures sur M6 et beIN Sports 1

Mercredi 16 juin

- Finlande-Russie à 15 heures sur beIN Sports 1

Jeudi 17 juin

- Danemark-Belgique à 18 heures sur beIN Sports 1

Lundi 21 juin

- Russie-Danemark à 21 heures sur beIN Sports 2

- Finlande-Belgique à 21 heures sur beIN Sports 1

Groupe C

Dimanche 13 juin

- Pays-Bas - Ukraine à 21 heures sur M6 et beIN Sports 1

- Autriche-Macédoine du Nord à 18 heures sur beIN Sports 1

Jeudi 17 juin

- Pays-Bas - Autriche à 21 heures sur beIN Sports 1

- Ukraine-Macédoine du Nord à 15 heures sur beIN Sports 1

Lundi 21 juin

- Macédoine du Nord - Pays-Bas à 18 heures sur beIN Sports 1

- Ukraine-Autriche à 18 heures sur beIN Sports 2

Groupe D

Dimanche 13 juin

- Angleterre-Croatie à 15 heures sur beIN Sports 1

Lundi 14 juin

- Ecosse-République tchèque à 15 heures sur beIN Sports 1

Vendredi 18 juin

- Croatie-République tchèque à 18 heures sur beIN Sports 1

- Angleterre-Ecosse à 21 heures sur TF1 et beIN Sports 1

Mardi 22 juin

- Croatie-Ecosse à 21 heures sur beIN Sports 2

- République tchèque-Angleterre à 21 heures sur beIN Sports 1

Groupe E

Lundi 14 juin

- Espagne-Suède à 21 heures sur TF1 et beIN Sports 1

- Pologne-Slovaquie à 18 heures sur beIN Sports 1

Vendredi 18 juin

- Suède-Slovaquie à 15 heures sur beIN Sports 1

Samedi 19 juin

- Espagne-Pologne à 21 heures sur beIN Sports 1

Mercredi 23 juin

- Slovaquie-Espagne à 18 heures sur beIN Sports 1

- Suède-Pologne à 18 heures sur beIN Sports 2

Groupe F (le groupe des Bleus)

Mardi 15 juin

- Hongrie-Portugal à 18 heures sur beIN Sports 1

Samedi 19 juin

- Portugal-Allemagne à 18 heures sur M6 et beIN Sports 1

Mercredi 23 juin

- Allemagne-Hongrie à 21 heures sur beIN Sports 2

Les chaînes pour voir la phase finale

Les affiches ne sont pas encore connues, mais la diffusion des rencontres a déjà été dévoilée.

Samedi 26 juin

- huitième de finale 1 à 18 heures sur beIN Sports 1

- huitième de finale 2 à 21 heures sur M6 et beIN Sports 1

Dimanche 27 juin

- huitième de finale 3 à 18 heures sur beIN Sports 1

- huitième de finale 4 à 21 heures sur TF1 et beIN Sports 1

Lundi 28 juin

- huitième de finale 5 à 18 heures sur beIN Sports 1

- huitième de finale 6 à 21 heures sur TF1 et beIN Sports 1

Mardi 29 juin

- huitième de finale 7 à 18 heures sur TF1 et beIN Sports 1

- huitième de finale 8 à 21 heures sur M6 et beIN Sports 1

Vendredi 2 juillet

- quart de finale 1 à 18 heures sur TF1 et beIN Sports 1

- quart de finale 2 à 21 heures sur beIN Sports 1

Samedi 3 juillet

- quart de finale 3 à 18 heures sur TF1 et beIN Sports 1

- quart de finale 4 à 21 heures sur M6 et beIN Sports 1

Mardi 6 juillet

- demi-finale 1 à 21 heures sur M6 et beIN Sports 1

Mercredi 7 juillet

- demi-finale 2 à 21 heures sur TF1 et beIN Sports 1

Dimanche 11 juillet

- finale à 21 heures sur M6 et beIN Sports 1