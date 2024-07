Info franceinfo Esport : l'EVO, plus grand événement mondial de jeux de combat, se tiendra à Nice en octobre 2025, une première sur le sol européen

(HENNING KAISER / DPA VIA AFP)

L'Evolution championship series (EVO), le plus grand événement mondial de jeux vidéo de combat, se tiendra pour la première sur le sol européen du 10 au 12 octobre 2025, à Nice (Alpes-Maritimes), annoncent les organisateurs à franceinfo, lundi 22 juillet.

"Avec des chiffres de participation de plus en plus importants chaque année, cet événement mondial s’annonce comme le plus grand du genre de tous les temps en Europe, à Nice", assurent les organisateurs, alors que "10 224 joueurs ont participé à l'édition 2024 qui vient de se terminer à Las Vegas, un record depuis la création de la compétition en 1996".

Une "capacité d'accueil et un savoir-faire récompensés"

"La France, et notamment Nice, n'a pas été choisie au hasard", expliquent les organisateurs de l'EVO à franceinfo. "La scène des jeux de combat y est particulièrement dynamique", selon eux, et "les joueurs tricolores comptent parmi les meilleurs au monde".

Dans un communiqué, le maire de Nice, Christian Estrosi, fait part de son "immense fierté" d'accueillir l'événement : "Notre capacité d'accueil et notre savoir-faire dans l'organisation des grands événements sont une nouvelle fois récompensés, poursuit-il. Cette compétition qui attirera des milliers de visiteurs sur notre destination et des millions de spectateurs en ligne, génèrera des retombées économiques significatives pour notre territoire et renforcera notre position en tant que destination de choix pour les événements internationaux".