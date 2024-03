Drogue : ces sportifs qui franchissent la ligne blanche de la cocaïne

Certains sportifs australiens sont accusés d'avoir pris de la cocaïne. Une pratique aussi existante dans la natation.

Elles s'appellent Paige Sheppard et Alexia Hamilton, elles font du football australien, qui ressemble plutôt à du rugby. Elles ont fait la Une des journaux en Australie pour s'être fait arrêter par la police pour être en possession de cocaïne. Les deux athlètes ont été suspendues pour deux matchs. Leur cas ne serait pas isolé. Et cela fait grand bruit. Le football australien est l'un des sports les plus populaires dans ce pays. Chaque année, 100 000 personnes assistent à la grande finale et derrière cet événement, il y a une fédération qui est dans le viseur d'un député indépendant, Andrew Wilkie.

"Une autoroute couverte de poudre blanche"

Selon lui, la consommation généralisée de cocaïne chez les joueurs serait camouflée, couverte par les instances. C'est ce qu'il a déclaré devant le Parlement australien, mercredi 27 mars. Dans le football australien, la cocaïne ne concernerait qu'une petite poignée de joueurs, selon le président de la fédération. Une situation pas isolée. "Certains d'entre nous ne crachent pas sur un petit rail de temps en temps. Pour d'autres, ce n'est plus un rail, c'est carrément une autoroute couverte de poudre blanche", a confié le nageur Amaury Leveaux, dans un livre publié chez Fayard (Sexe, drogue et natation). La cocaïne permettrait de mieux supporter la douleur et les entraînements intenses, mais elle n'est pas sans risque pour la santé.