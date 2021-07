DIRECT. Euro 2021 : l'Angleterre fait la course en tête contre l'Ukraine

L'Angleterre conclut les quarts de finale de l'Euro 2021 face à l'Ukraine, samedi 3 juillet, à Rome (21h). Après sa victoire sans difficulté face à l'Allemagne en huitièmes de finale (2-0), l'Angleterre est l'une des équipes favorites encore en lice dans la compétition européenne.

Les Three Lions ont logiquement les faveurs des pronostics pour se qualifier en demi-finales qu'ils n'ont pas disputées depuis 1996. Mais ils doivent se méfier de l'Ukraine, équipe surprise de cet Euro, qui dispute pour la première fois de son histoire un quart de finale. Après 2 défaites et 1 victoire en match de poules, l'Ukraine avance doucement mais sûrement et a assuré sa place aux dépens de la Suède (2-1). Pour son troisième Euro de suite (2012, 2016, 2020), la Zbirna aspire à poursuivre son rêve. Suivez la rencontre en direct !