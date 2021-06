DIRECT. Roland-Garros 2021 : Barbora Krejcikova décroche sa première étoile à Paris, Herbert et Mahut en piste... Suivez les matchs en direct

Pour cette avant-dernière journée de l'édition 2021 de Roland-Garros, samedi 12 juin, les Tricolores Luca Van Assche et Arthur Fils ont ouvert le bal sur le court N°14 pour le titre chez les juniors, remporté par le premier 6-4, 6-2 en 1h02 de jeu.

Puis Barbora Krejcikova et Anastasia Pavlyuchenkova se sont affronteées en finale dames sur le court Philippe-Chatrier avec la victoire au bout du suspense de la Tchèque. place désormais à la finale du double masculin à laquelle prendra part le duo français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, opposé aux Kazakhstanais Bublik et Golubev.

Tous ces matchs sont à retrouver dès 11 heures sur France Télévisions et sur France.tv.