Roland-Garros 2021 : Barbora Krejcikova décroche un premier titre du Grand chelem aux dépens d'Anastasia Pavlyuchenkova

L'issue de la rencontre, opposant deux novices en finale du Grand Chelem, était totalement imprévisible. Et elle l'a été jusqu'au bout. C'est finalement Barbora Krejčíková, 33e joueuse mondiale, qui a décroché un premier titre à Roland-Garros, samedi 12 juin, en s'imposant en 1h58 face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (6-1, 2-6, 6-4). La Tchèque, grande spécialiste du double, n'avait encore jamais atteint une finale de simple en Grand Chelem.

La Tchèque a très largement dominé le premier set, sous les encouragements timides du public. Breakée d'entrée sur son service en ayant commis deux double-fautes, Barbora Krejčíková s'est très vite reprise et n'a plus laissé son adversaire exister. Aussi à l'aise en fond de court qu'au filet, elle s'est particulièrement montrée efficace sur ses amorties. De son côté, Anastasia Pavlyuchenkova a commis trop d'erreurs et a énormement manqué de précision, ne remportant qu'à peine 25% de ses points sur première balle.

Des performances en demi-teinte

Mais la tendance s'est totalement inversée dans la seconde manche. Forte de son expérience, Anastasia Pavlyuchenkova a retrouvé sa puissance habituelle et s'est montrée plus dynamique et agressive que son adversaire, agacée de ne plus maîtriser le jeu à son avantage.

La dernière manche, plus accrochée, n'a pas permis à la Russe de poursuivre sur sa lancée. Barbora Krejčíková, fébrile, a laissé échapper trois balles de match avant de parvenir à conclure la rencontre.

En cas de victoire dimanche avec sa compatriote Kateřina Siniakováelle, Barbora Krejčíková pourrait devenir la 7e joueuse à réaliser le doublé en simple et double dames à Roland Garros. Elle succéderait ainsi à Mary Pierce, qui avait remporté les Internationaux de France en simple et en double dames.